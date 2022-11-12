Köşeye sıkışan PKK dağılıyor: Teröristlerin mağaradan çıkarak teslim oldukları anlar görüntülendi

Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 500'den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.

ÇÖZÜLME HIZLANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtildi.