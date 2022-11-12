Bakan Soylu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hukuk cambazlığını deşifre etti: "Büyükelçi masalarında üretilmiş garp kurnazlığı"





Hakaretin muhatabının YSK olduğunun altını çizen Soylu, "Kendisine YSK üyelerine hakaretten dava açıldı. Neden? Çünkü hukuk bilen siyasetle uğraşmış az çok siyaset haberleri izlemiş herkese bilir ki ülkemizdeki seçim süreci Yüksek Seçim Kurulu tarafından yürütülür. Sarf edilen bu sözün muhatabı da onlardı. Doğal olarak mesela yargıya taşındı. Süleyman Soylu olarak bu davanın hiçbir yerinde davalı, davacı, müdahil, müşteki veya başka bir sıfatla bulunuyor değilim. Bakanlığın hiçbir birimi de bu dava ile hukuken ilgili değil. Ancak bu davanın yargılaması sırasın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, dava konusu ifadesiyle şahsımı, yani İçişleri Bakanı'nı kast ettiğini söylemiş yani hakareti bana yöneltmiş ben de kendisi hakkında bu ifadesinden dolay ayrıca bir şikayette bulundum. Bu şikayet, YSK ile olan davadan ayrı olarak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ediyor. Bu sözlerin edildiği zaman 4 Kasım 2019'dur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, YSK üyelerine yaptığı hakaretin cezasından kurtulmak için hukuku kandırarak bu sözü bana söylediğini ifade ediyor. Ancak bu sözün söylendiği tarih 4 Kasım 2019. Benim bu ifadeyi kullandığım tarihten tam 2.5 yıl sonra yani 30 ay sonra hakkımda şikayette bulunuyor. Bir de kendisine YSK üyelerine hakaretten dolayı açılan dava tarihinden tam 1 yıl sonra, bunun adı hukuk cambazlığıdır." dedi.