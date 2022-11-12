Bakan Soylu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hukuk cambazlığını deşifre etti: "Büyükelçi masalarında üretilmiş garp kurnazlığı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan "Hukuk Cambazlarına cevap" başlığı adı altında bir video paylaştı. Bakan Soylu'nun paylaştığı videonun başında, "Bu video haftalardır yargıyı etkilemeye çalışan Hukuk Cambazları'na cevap olarak çekilmiştir." ifadeleri yer aldı.
İMAMOĞLU'NUN HUKUK CAMBAZLIĞINI DEŞİFRE ETTİ! VİDEO İZLE
Hukuku baskı altında tutmaya çalışan CHP'lilere sert tepki gösteren Bakan Soylu, "Bu apaçık şekilde bir hukuksuzluktur" dedi.
BUNUN ADI HUKUK CAMBAZLIĞIDIR
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 4 Kasım 2019 tarihinde, "Tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerine karşı açılan davayla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Bu sözlerin edildiği zaman 4 Kasım 2019'dur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, YSK üyelerine yaptığı hakaretin cezasından kurtulmak için hukuku kandırarak bu sözü bana söylediğini ifade ediyor. Ancak bu sözün söylendiği tarihi 4 Kasım 2019. Benim bu ifadeyi kullandığım tarihten tam 2.5 yıl sonra yani 30 ay sonra hakkımda şikayette bulunuyor. Bir de kendisine YSK üyelerine hakaretten dolayı açılan dava tarihinden tam 1 yıl sonra, bunun adı hukuk cambazlığıdır." dedi.
İMAMOĞLU'NUN KİRLİ OYUNUNU DEŞİFRE ETTİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hukuku yanıltmak için YSK'ya ettiği hakareti kendisine yönlendirdiğini belirten Bakan Soylu, hukuk cambazlığını deşifre etti.