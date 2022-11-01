SON DAKİKA: Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu iftirasına' verilerle tepki gösterdi: Hakkımızı helal etmiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftiralarına bir yenisini daha ekledi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçerek, Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açık kapattığını ve ülkede bir metamfetamin salgını olduğunu iddia etti.

CHP lideri açıklamasının devamında açıkça emniyet mensuplarını hedef alarak, "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar… 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara." ifadelerini kullanmıştı.