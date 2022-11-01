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    • Güncel
    • 01.11.2022 20:40
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    • 01.11.2022 20:49
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    SON DAKİKA: Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu iftirasına' verilerle tepki gösterdi: Hakkımızı helal etmiyoruz

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet ve Jandarma'yı cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyor iftirasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu iftirasına tepkiler sürerken Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı da bir paylaşım yaptı. Narkotik, paylaşımında dünyada ve Avrupa'daki verilerle kıyaslayarak Türkiye'de uyuşturucuyla mücadeleyi gözler önüne serdi. Paylaşımın sonunda ise "Tarafımıza atılan dış destekli ifitraları kabul etmiyor ve hakkımızı helal etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Narkotik KK’yı veriyle yalanladı: Hakkımızı helal etmiyoruz

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftiralarına bir yenisini daha ekledi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçerek, Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açık kapattığını ve ülkede bir metamfetamin salgını olduğunu iddia etti.

    CHP lideri açıklamasının devamında açıkça emniyet mensuplarını hedef alarak, "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar… 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara." ifadelerini kullanmıştı.

    NARKOTİK'TEN KILIÇDAROĞLU'NA: HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ
    Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına ilişkin bir açıklama yayımlandı.

    "Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz" denilen açıklamada, "Uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarıları elde eden, sadece bu yıl 198.094 uyuşturucu operasyonu yapan, 252.590 şüpheliyi yakalayan, bunların 22.136'sının tutuklanmasına vesile olan, tonlarca narkotik maddeyi çocuklarımıza ulaşmadan engelleyen, ülkemiz sokaklarını temizleyebilmek için ailelerinden, kendilerinden feragat eden ve tüm bunları verilen her türlü destek ve irade sayesinde yapabilen kolluk birimleri ve narkotik polisleri olarak, tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz." ifadeleri yer aldı.
        Yürek Çıkmazı
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu iftirasına' verilerle tepki gösterdi: Hakkımızı helal etmiyoruz
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