SON DAKİKA: Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu iftirasına' verilerle tepki gösterdi: Hakkımızı helal etmiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftiralarına bir yenisini daha ekledi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçerek, Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açık kapattığını ve ülkede bir metamfetamin salgını olduğunu iddia etti.
CHP lideri açıklamasının devamında açıkça emniyet mensuplarını hedef alarak, "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar… 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara." ifadelerini kullanmıştı.
NARKOTİK'TEN KILIÇDAROĞLU'NA: HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına ilişkin bir açıklama yayımlandı.
"Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz" denilen açıklamada, "Uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarıları elde eden, sadece bu yıl 198.094 uyuşturucu operasyonu yapan, 252.590 şüpheliyi yakalayan, bunların 22.136'sının tutuklanmasına vesile olan, tonlarca narkotik maddeyi çocuklarımıza ulaşmadan engelleyen, ülkemiz sokaklarını temizleyebilmek için ailelerinden, kendilerinden feragat eden ve tüm bunları verilen her türlü destek ve irade sayesinde yapabilen kolluk birimleri ve narkotik polisleri olarak, tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz." ifadeleri yer aldı.