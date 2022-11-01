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    • 01.11.2022 19:27
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    • 01.11.2022 19:27
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    Uyuşturucu iftirasının suflesi FETÖ’den mi? Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına FETÖ firarisi Said Sefa'dan destek gecikmedi

    Siyasi müflis Kemal Kılıçdaroğlu seçimler yaklaştıkça yalan, aglı ve iftiralarının vitesini her geçen gün daha da yükseltiyor. Son olarak uyuşturcu iftirasında bulunarak İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarmayı suçlamıştı. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Kılıçdaroğluna, FETÖ firarisi Said Sefa'dan destek gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak,"Süleyman Soylu'dan, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'e kadar üst düzey siyasetçi ve bürokratların uyuşturucu işini sevk ve idare ettiğini; sınırlardan geçerken buna göz yumduklarını yıllarca ve defaatle anlattım. Muhalefet nihayet işin ciddiyetini kavramış.” İfadelerini kullandı.

    Uyuşturucu iftirasının suflesi FETÖ’den mi?

    Siyasi müfteri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler yaklaştıkça algı iftira ve yalanlarıyla beraber her geçen gün müflis siyasetine bir yenisini daha ekliyor.



    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu son olarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef gösteren skandal bir video yayımladı. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "Türkiye'de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın "okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız" palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" gibi skandal açıklamalara imza atmıştı.



    Yapılan bu skandal açıklamadan sonra EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı düğmeye basarak siyasi müfteri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyorlar' iftirasını atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki göstermişti.



        Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatine ve 'hamburger yedim' söylemine göndermede bulunan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!" şeklinde konuştu.



        FETÖ'CÜ SAPIKTAN DESTEK GECİKMEDİ
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ'nün yalanları ve algı operasyonuna dayalı gerçek dışı iddialarını paylaşan 'fuatavni' hesabının kurucusu, sapık Said Sefa'dan Kılıçdaroğlun'a destek gecikmedi.



        Sosyal medya hesabında paylaşımdan bulunan FETÖ'cü hain Said Seda" Süleyman Soylu'dan, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'e kadar üst düzey siyasetçi ve bürokratların uyuşturucu işini sevk ve idare ettiğini; sınırlardan geçerken buna göz yumduklarını yıllarca ve defaatle anlattım. Muhalefet nihayet işin ciddiyetini kavramış." İfadelerini kullandı.

        UYUŞTURCU İFTİRASININ SUFLESİ FETÖ'DEN Mİ?
        Adaylık için ABD'de icazet turuna çıkan Kemal Kılıdçaroğlu, ziyarette yanında götürdüğü Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Halk TV programcısı İsmail Saymaz, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Hacer Foggo gibi isimleri atlatıp 8 saat ortadan kaybolduğu ortaya çıkmıştı.



            Kayıp sır 8 saat ile ilgili açıklama beklenirken Kılıçdaroğlu hamburger yemeye gittiğini söylemişti. Son olarak yaptığı skandal açıklamalardan ve FETÖ'cülerin verdiği destekten sonra 8 saatlik sır görüşmede uyuşturcu iftrasının suflesini FETÖ'den mi aldığı akıllara geldi.

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            Yürek Çıkmazı
            Haberler Güncel Uyuşturucu iftirasının suflesi FETÖ’den mi? Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına FETÖ firarisi Said Sefa'dan destek gecikmedi
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