Uyuşturucu iftirasının suflesi FETÖ’den mi? Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına FETÖ firarisi Said Sefa'dan destek gecikmedi





Sosyal medya hesabında paylaşımdan bulunan FETÖ'cü hain Said Seda" Süleyman Soylu'dan, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'e kadar üst düzey siyasetçi ve bürokratların uyuşturucu işini sevk ve idare ettiğini; sınırlardan geçerken buna göz yumduklarını yıllarca ve defaatle anlattım. Muhalefet nihayet işin ciddiyetini kavramış." İfadelerini kullandı.

UYUŞTURCU İFTİRASININ SUFLESİ FETÖ'DEN Mİ?

Adaylık için ABD'de icazet turuna çıkan Kemal Kılıdçaroğlu, ziyarette yanında götürdüğü Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Halk TV programcısı İsmail Saymaz, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Hacer Foggo gibi isimleri atlatıp 8 saat ortadan kaybolduğu ortaya çıkmıştı.