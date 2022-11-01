Uyuşturucu iftirasının suflesi FETÖ’den mi? Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına FETÖ firarisi Said Sefa'dan destek gecikmedi

Siyasi müfteri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler yaklaştıkça algı iftira ve yalanlarıyla beraber her geçen gün müflis siyasetine bir yenisini daha ekliyor.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu son olarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef gösteren skandal bir video yayımladı. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "Türkiye'de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın "okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız" palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" gibi skandal açıklamalara imza atmıştı.
Yapılan bu skandal açıklamadan sonra EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı düğmeye basarak siyasi müfteri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyorlar' iftirasını atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki göstermişti.