Siyasi müfteri! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu







"Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar…" iftirasını atan Kemal Kılıçdaroğlu, "'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara" ifadelerini kullanarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef gösterdi.







Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "Türkiye'de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın "okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız" palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" açıklamasını yaparak iftirasını sürdürdü.