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    • 31.10.2022 23:51
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    • 01.11.2022 00:10
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    Siyasi müfteri! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere giderayak yalan, algı, kara propaganda ve iftira faaliyetlerini hızlandırdı. İçişleri Bakanlığı'nı, Emniyet ve Jandarma'yı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak' ile suçlayan Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef gösterdi. Bu gelişmenin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel komutanlığı, siyasi müfteri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

    takvim.com.tr
    EGM ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı, kara propaganda ve iftiralara dayalı müflis siyaseti hız kesmeden sürüyor.

    Kılıçdaroğlu son olarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef gösteren skandal bir video yayımladı.




    "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar…" iftirasını atan Kemal Kılıçdaroğlu, "'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara" ifadelerini kullanarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef gösterdi.



    Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "Türkiye'de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın "okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız" palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" açıklamasını yaparak iftirasını sürdürdü.



    EGM'DEN KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
    Bu gelişmenin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle;

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.




        JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI DA DÜĞMEYE BASTI
        Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Güncel Siyasi müfteri! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
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