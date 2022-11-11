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    • 11.11.2022 18:32
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    15 Temmuz darbe girişimine yönelik davada yargılanan eski Korgeneral Metin İyidil'in cezası belli oldu

    Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik davada yargılanan eski Korgeneral Metin İyidil "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl 10 ay cezasına çarptırıldı.

    FETÖ’cü Korgeneralin cezası belli oldu

    Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik davada yargılanan eski Korgeneral Metin İyidil "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl 10 ay cezasına çarptırıldı.



    Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski Korgeneral Metin İyidil'in yargılandığı davada karar çıktı.



    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Metin İyidil ile avukatları katıldı. Duruşmada hakkındaki iddiaları reddeden sanık İyidil mahkeme heyetine, " Adil, hukuki ve vicdani karar vermenizi istiyorum. Çünkü benim garantörlüğümde bir suç yoktur, dosyam temizdir. 44 yıl şerefli üniformayı üzerimde taşıdım. Sorumluluk duygusu ölümden ağırdır" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti İyidil'e, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi.



        DAVANIN GEÇMİŞİ
        İyidil ve Koçyiğit ile eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Sanıklardan Barutcu ile dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise beraatlerine hükmedilmişti.



        İstinafa başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırmış ve beraatine hükmetmişti. Daire, diğer sanıklara ilişkin hükümleri hukuka uygun bulmuştu.Bu kararın ardından tahliye edilen İyidil, itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı.Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise İyidil hakkındaki beraat kararını bozmuştu.



        Daire, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil'in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi yapmıştı. Kararda, İyidil'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre, "darbeye yardım" suçunu oluşturduğu ancak eksik incelemeler tamamlandıktan sonra "asli fail" olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtilmişti.



            ÇOK GİZLİ NOTUYLA...
            Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla darbecilerin odasında yapılan aramalarda darbe bildirilerinin altında imzası bulunan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi Mehmet Partigöç'e ait özel kasada, İyidil ile ilgili önemli belgelere ulaşmıştı.



            Bu belgelerden birinin MİT tarafından Genelkurmay Başkanlığına gönderilen "Çok Gizli" ve "Kişiye Özel" ibarelerinin yer aldığı bir yazının olduğu anlaşıldı. 23 Haziran 2015 tarihli belgede, "Metin İyidil hakkında Paralel Devlet Yapılanması (PDY-PÖ) mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğu yönünde bilgi mevcuttur" ifadeleri yer alıyor.

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