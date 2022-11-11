Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.11.2022 19:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2022 19:48
    ABONE OL

    'Ekrem İmamoğlu'nun 'Atatürk'ü Anma Gecesi'nde dansı fondaş medyayı sessizliğe gömdü! Bülent Turan'dan tepki: İsyanım var

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 10 Kasım'da düzenlenen 'Atatürk'ü Anma Gecesi'nde eşi Dilek İmamoğlu ile dans etmesi sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Atatürk istismarında adeta birbirleriyle yarışan fondaş medya ve CHP destekçisi isimlerden ses çıkmaması dikkatleri çekmişti. Yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu dansı o değil de, ben yapsaydım, bu dansı o değil de bir AK Partili belediye başkanı yapsaydı, polemik mi istersiniz, manşetler mi istersiniz, günlerce Türkiye bunlara boğulurdu. Buna isyanım var" diyerek tepkisini gösterdi.

    İmamoğlu’nun ’10 Kasım dansı’na tepki

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 10 Kasım'da dans eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. CHP'ye yakın medyanın sessizliğine tepki gösteren Turan, aynı durumun AK Partili bir belediye başkanı ya da siyasetçi tarafından yapılması durumda haberlerin ve hedef gösteren manşetlerin ardı arkasının kesilmeyeceğini belirtti.

    Ekrem İmamoğlu Atatürk'ü dans ederek andı!

    ANMA TÖRENİNDEN DANS
    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında İstanbul Kongre Merkezi'nde 'Atatürk'ü Anma Gecesi' düzenlendi.

    Törene CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı. Konser esnasında İmamoğlu, Fikrimin İnce Gülü çalınırken eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırdı.

    Tepki çeken dansa sosyal medyada tepkiler yağdı. Ancak fondaş medya adeta sessizliğe büründü.

    AK PARTİ'DEN TEPKİ
    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Merkezi açılışına katıldı, doktorlardan merkez hakkında bilgiler aldı.

    Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 Kasım'da dans etmesine eleştirdi.

        BU DENSİZLİĞE İSYANIM VAR
        Turan şunları söyledi:
        Dün üzülerek gördük. Bir büyükşehirimizin belediye başkanı maalesef yas günü olan, matem günü olan, siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım'da eşiyle dans etmeyi, müzik içerisinde eğlence yapmayı adeta görev bilerek bir adım attı.

        Konumuz bu değil ama söylemeden geçemeyeceğim. Bu dansı o değil de, ben yapsaydım, bu dansı o değil de bir AK Partili belediye başkanı yapsaydı, polemik mi istersiniz, manşetler mi istersiniz, günlerce Türkiye bunlara boğulurdu.

        Ama 10 Kasım'da eşiyle dans eden bir belediye başkanını hiçbir basın kuruluşu eleştirmedi. Buna isyanım var. Bu münasebetsizliğe, bu densizliğe isyanım var. O yüzden diyorum ki, Atatürkçülük 10 Kasım'da dans ederek değil, onun emanetine göğüsleyerek, omuzlayarak, Cumhuriyetimizi ayağı kaldırarak olur.
            Ankaragücü-Trabzonspor maçı canlı anlatım
            Haberler Güncel 'Ekrem İmamoğlu'nun 'Atatürk'ü Anma Gecesi'nde dansı fondaş medyayı sessizliğe gömdü! Bülent Turan'dan tepki: İsyanım var
                SON DAKİKA