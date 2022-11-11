'Ekrem İmamoğlu'nun 'Atatürk'ü Anma Gecesi'nde dansı fondaş medyayı sessizliğe gömdü! Bülent Turan'dan tepki: İsyanım var

Ama 10 Kasım'da eşiyle dans eden bir belediye başkanını hiçbir basın kuruluşu eleştirmedi. Buna isyanım var. Bu münasebetsizliğe, bu densizliğe isyanım var. O yüzden diyorum ki, Atatürkçülük 10 Kasım'da dans ederek değil, onun emanetine göğüsleyerek, omuzlayarak, Cumhuriyetimizi ayağı kaldırarak olur.