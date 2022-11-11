'Ekrem İmamoğlu'nun 'Atatürk'ü Anma Gecesi'nde dansı fondaş medyayı sessizliğe gömdü! Bülent Turan'dan tepki: İsyanım var

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 10 Kasım'da dans eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. CHP'ye yakın medyanın sessizliğine tepki gösteren Turan, aynı durumun AK Partili bir belediye başkanı ya da siyasetçi tarafından yapılması durumda haberlerin ve hedef gösteren manşetlerin ardı arkasının kesilmeyeceğini belirtti.
ANMA TÖRENİNDEN DANS
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında İstanbul Kongre Merkezi'nde 'Atatürk'ü Anma Gecesi' düzenlendi.
Törene CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı. Konser esnasında İmamoğlu, Fikrimin İnce Gülü çalınırken eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırdı.
Tepki çeken dansa sosyal medyada tepkiler yağdı. Ancak fondaş medya adeta sessizliğe büründü.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Merkezi açılışına katıldı, doktorlardan merkez hakkında bilgiler aldı.
Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 Kasım'da dans etmesine eleştirdi.