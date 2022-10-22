Muharrem İnce'den CHP ve Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi! Başkan Erdoğan ve iktidarın politikalarını destek verdi





ATATÜRK'ÜN PARTİSİNDE BÖYLE BİR ŞEY OLUR MU?

İnce, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini hatırlatarak, "PKK denilen lanet bir örgüt var, silahlı örgüt. Arada sıkıştığı zaman orduya iftira atıyor. PKK'nın en son iftirası, diyor ki 'Kimyasal silah kullandı.' CHP'den bir milletvekili çıkıyor, 'evet' diyor, Tabipler Birliği Başkanı ile birlikte orduyu kötülemek için. Atatürk'ün partisi ya böyle bir şey olur mu? Bana 'Neden ayrıldın?' diye soranlara bunu söylüyorum. Bu gerekçeyle ayrıldım. Benim PKK ile ne işim olur? Ben Atatürkçüyüm, o çizgide, yurtsever, dünyaya o pencereden bakan..." şeklinde konuştu.

