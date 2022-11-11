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    • 11.11.2022 17:49
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    • 11.11.2022 18:27
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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, müzisyen Onur Şener cinayeti ile ilgili 5 şüpheli hakkında iddianame düzenledi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, müzisyen Onur Şener cinayeti ile ilgili 5 şüpheli hakkında iddianame düzenledi."2 Ekim 2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktul O.Ş.’yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K., A.G., S.S., G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda, 11 Kasım 2022 günü Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir" denildi.

    5 şüpheli hakkında iddianame düzenledi

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çalışan müzisyen Onur Şener'i öldüren şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "2 Ekim 2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktul O.Ş.'yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K., A.G., S.S., G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda, 11 Kasım 2022 günü Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir" denildi.



    NE OLMUŞTU?
    Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, sahnedeki müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bardak kırığıyla boğazından ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



    Gözaltına alınan şüphelilerden A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, J.E. ile G.G. "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.



        SALDIRGANLAR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri olan Bakanlık iş müfettişleri İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün kamu görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.



        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÇOK YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ
        AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu cinayetin, canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Biz bütün bu dava sürecini çok yakından takip edeceğiz." dedi.

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