Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, müzisyen Onur Şener cinayeti ile ilgili 5 şüpheli hakkında iddianame düzenledi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çalışan müzisyen Onur Şener'i öldüren şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "2 Ekim 2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktul O.Ş.'yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K., A.G., S.S., G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda, 11 Kasım 2022 günü Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir" denildi.
NE OLMUŞTU?
Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, sahnedeki müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bardak kırığıyla boğazından ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, J.E. ile G.G. "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.