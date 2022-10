Onur Şener’in katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı: Birlikte tatil yapmışlar! 15 yıl önce saz ve gitar çaldıkları görüntüler

Ankara'da yedi yıldır sahne aldığı eğlence mekanında pazar günü sabaha karşı istek parçayı söylemediği gerekçesiyle tartıştığı müşterilerce katledilen müzisyen Onur Şener'in (45) ölümü, Türkiye'yi yasa boğdu. Ankara Çayyolu'nda bir eğlence mekanında sahne alan The Boss adlı müzik grubunun solisti Onur Şener, 01.00 gibi büyük oranda boşalan mekanda, çocukluk arkadaşları ile doğum günü kutlarken eğlenmeyi sürdüren beş kişilik grup ile tartışma yaşadı. Bir iddiaya göre grup "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkı için istekte bulundu ancak Şener bilmediğini söyledi. Tartışmanın büyümesi mekan çalışanlarının saldırganları dışarı çıkarmasıyla önlendi.