Onur Şener'in katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı: Birlikte tatil yapmışlar! 15 yıl önce saz ve gitar çaldıkları görüntüler
Türkiye'yi yasa boğan Onur Şener vahşetinde şoke eden detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ankara'da 7 yıldır aynı eğlence mekanında sahne alan 45 yaşındaki Onur Şener, istek şarkı nedeniyle katledildi. Onur Şener'den istenen şarkının "Ölürüm Türkiyem" olduğu iddia edildi. Bir diğer iddia ise Şener, istenilen şarkıyı "karaoke" şeklinde söyleyince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalışan İlker Karakaş, "Karaoke yapmadan şarkıyı söyle" deyince tartışma başladı. Öte yandan katil zanlılarının bu yaz birlikte yaptıkları tatilin görüntüleri ve 15 yıl önce saz, gitar çaldıkları görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...
Ankara'da istek parçayı bilmediği için öldürülen müzisyen Onur Şener'in katil zanlılarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Ayrıca Onur Şener'in katil zanlıları Semih Soyalp ve Ali Gündüz'ün 15 yıl önce saz ve gitar çalarak müzik yaptığı ortaya çıktı.
Ankara'da yedi yıldır sahne aldığı eğlence mekanında pazar günü sabaha karşı istek parçayı söylemediği gerekçesiyle tartıştığı müşterilerce katledilen müzisyen Onur Şener'in (45) ölümü, Türkiye'yi yasa boğdu. Ankara Çayyolu'nda bir eğlence mekanında sahne alan The Boss adlı müzik grubunun solisti Onur Şener, 01.00 gibi büyük oranda boşalan mekanda, çocukluk arkadaşları ile doğum günü kutlarken eğlenmeyi sürdüren beş kişilik grup ile tartışma yaşadı. Bir iddiaya göre grup "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkı için istekte bulundu ancak Şener bilmediğini söyledi. Tartışmanın büyümesi mekan çalışanlarının saldırganları dışarı çıkarmasıyla önlendi.
KARAOKE YAPMADAN SÖYLE
Bir diğer iddia ise Şener, istenilen şarkıyı "karaoke" şeklinde söyleyince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalışan İlker Karakaş, "Karaoke yapmadan şarkıyı söyle" dedi. İddiaya göre Şener'in "İşime karışma" demesi üzerine çıkan tartışma büyüdü, masadakiler de tartışmaya katıldı. Mekân çalışanları araya girerek, tartışmanın kavgaya dönüşmesini önledi. Barın kapanmasına kadar eğlenmeye devam eden grup, gece 02.30'da dışarı çıktı. Bu sırada mekândan çıkan müzisyen Şener ile yine tartışmaya başladılar.