Onur Şener’in katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı: Birlikte tatil yapmışlar! 15 yıl önce saz ve gitar çaldıkları görüntüler

KARAOKE YAPMADAN SÖYLE

Bir diğer iddia ise Şener, istenilen şarkıyı "karaoke" şeklinde söyleyince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalışan İlker Karakaş, "Karaoke yapmadan şarkıyı söyle" dedi. İddiaya göre Şener'in "İşime karışma" demesi üzerine çıkan tartışma büyüdü, masadakiler de tartışmaya katıldı. Mekân çalışanları araya girerek, tartışmanın kavgaya dönüşmesini önledi. Barın kapanmasına kadar eğlenmeye devam eden grup, gece 02.30'da dışarı çıktı. Bu sırada mekândan çıkan müzisyen Şener ile yine tartışmaya başladılar.