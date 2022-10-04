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Onur Şener'in katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı: Birlikte tatil yapmışlar! 15 yıl önce saz ve gitar çaldıkları görüntüler

Türkiye'yi yasa boğan Onur Şener vahşetinde şoke eden detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ankara'da 7 yıldır aynı eğlence mekanında sahne alan 45 yaşındaki Onur Şener, istek şarkı nedeniyle katledildi. Onur Şener'den istenen şarkının "Ölürüm Türkiyem" olduğu iddia edildi. Bir diğer iddia ise Şener, istenilen şarkıyı "karaoke" şeklinde söyleyince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalışan İlker Karakaş, "Karaoke yapmadan şarkıyı söyle" deyince tartışma başladı. Öte yandan katil zanlılarının bu yaz birlikte yaptıkları tatilin görüntüleri ve 15 yıl önce saz, gitar çaldıkları görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...

04.10.2022 14:07 - Son Güncelleme: 04.10.2022 14:33
Onur Şener’in katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı: Birlikte tatil yapmışlar! 15 yıl önce saz ve gitar çaldıkları görüntüler

Ankara'da istek parçayı bilmediği için öldürülen müzisyen Onur Şener'in katil zanlılarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Onur Şener’in katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı: Birlikte tatil yapmışlar! 15 yıl önce saz ve gitar çaldıkları görüntüler

Şahısların birlikte tatile gittiği öne sürüldü.

Onur Şener’in katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı: Birlikte tatil yapmışlar! 15 yıl önce saz ve gitar çaldıkları görüntüler

Ayrıca Onur Şener'in katil zanlıları Semih Soyalp ve Ali Gündüz'ün 15 yıl önce saz ve gitar çalarak müzik yaptığı ortaya çıktı.

Onur Şener’in katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı: Birlikte tatil yapmışlar! 15 yıl önce saz ve gitar çaldıkları görüntüler

Ankara'da yedi yıldır sahne aldığı eğlence mekanında pazar günü sabaha karşı istek parçayı söylemediği gerekçesiyle tartıştığı müşterilerce katledilen müzisyen Onur Şener'in (45) ölümü, Türkiye'yi yasa boğdu. Ankara Çayyolu'nda bir eğlence mekanında sahne alan The Boss adlı müzik grubunun solisti Onur Şener, 01.00 gibi büyük oranda boşalan mekanda, çocukluk arkadaşları ile doğum günü kutlarken eğlenmeyi sürdüren beş kişilik grup ile tartışma yaşadı. Bir iddiaya göre grup "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkı için istekte bulundu ancak Şener bilmediğini söyledi. Tartışmanın büyümesi mekan çalışanlarının saldırganları dışarı çıkarmasıyla önlendi.

Onur Şener’in katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı: Birlikte tatil yapmışlar! 15 yıl önce saz ve gitar çaldıkları görüntüler

KARAOKE YAPMADAN SÖYLE

Bir diğer iddia ise Şener, istenilen şarkıyı "karaoke" şeklinde söyleyince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalışan İlker Karakaş, "Karaoke yapmadan şarkıyı söyle" dedi. İddiaya göre Şener'in "İşime karışma" demesi üzerine çıkan tartışma büyüdü, masadakiler de tartışmaya katıldı. Mekân çalışanları araya girerek, tartışmanın kavgaya dönüşmesini önledi. Barın kapanmasına kadar eğlenmeye devam eden grup, gece 02.30'da dışarı çıktı. Bu sırada mekândan çıkan müzisyen Şener ile yine tartışmaya başladılar.

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