Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Onur Şener cinayeti hakkında açıklama: Siyasete alet etmek ailesine zulüm durumun takipçisiyiz

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugün bu güzel binada Türkiye'nin en modern sanat birikimini ihya ediyoruz. Modern tasarımı, güvenlik donanımı ve estetik özellikleri ile Resim ve Heykel Müzesi her açıdan şehrimize yakışan bir eser oldu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Cumhuriyet tarihimizin en köklü yapıları arasında yer alıyor. Binanın elverişsiz şartlarından dolayı müzede yer alan eserler de maalesef zarar görüyordu. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ülkemizin en önemli sanat destinasyonlarından biri olacak.

KOLEKSİYON SAYISI 10 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

164 müzeyi tamamen yeniledik, 56 müzeyi ilk kez ziyarete açtık, 18'ini de yeni inşa edilen binalarında ziyaretçileri ile buluşturduk. 1937'deki ilk sergide sadece 320 eser varken, bugün İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin koleksiyonu 10 binin üzerine çıkmıştır.

Nerede bir ata yadigari eserimiz varsa buluyor, ihya ediyor, sahip çıkıyoruz. 9 bin 134 eseri ait oldukları topraklara kavuşturduk.

Göreve geldiğimizde 59 olan özel tiyatro sayısı 428'e yükseldi.

Devlet idaresinde makbul-makbul olmayan vatandaş ayrımına gidenler, benzer tavrı sanat dallarında da sergiledi.

Sanatı tekelleştiren çarpık bakış açılarını reddediyoruz. Eski Türkiye'ye ait bu tip arizi durumların artık tamamen geride bırakılmasını istiyoruz.

Hiçbir komplekse kapılmadan, insanlığın ortak birikiminden azeri derecede istifadenin gayretindeyiz. Sanatı tekelleştiren, sanatçıyı toplumun karşısında konumlandıran çarpık bakış açılarını reddediyoruz"

Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını çoraklaştıran jakoben anlayışı 2002'de göreve geldiğimizde rafa kaldırdık.

'İSTEK PARÇA' CİNAYETİ!

Ankara'da sanatçı Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Hunharca katledilen müzisyen kardeşimizin acısını istismar etmek ne ahlakidir, ne de insanidir. Elbette tepkimizi göstereceğiz ama bunu yaparken maktulün sevdiklerini yaralamaktan uzak duracağız." dedi.