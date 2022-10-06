Onur Şener’in vahşice katledilmesinin ardından ikinci istek şarkı vakası! İstanbul’da istek parçası değişince dehşet saçtı

"İSTEK PARÇASINI BİLMEDEN DEĞİŞTİRDİM, ÖZÜR DİLEDİM"

Hastanedeki tedavisinin ardından şikayetçi olan Arda Güner, savcılıkta ifade verdi. 5-6 kişilik arkadaş grubuyla eğlenmeye gidip hastanede geceyi sonlandırdığını anlatan Güner, "Başka masada oturan kişiler istek parça yapmış. Ben onların istek parça yaptığını ve dinlediğini bilmeden şarkıyı değiştirdim. İstek parça yapan kişi masamıza gelip niye şarkıyı değiştirdiğimi sordu. Ben de şarkıyı onun istediğini bilmediğimi söyledim, hatta kendisinden özür diledim" dedi. Sonrasında karşı tarafın kalabalık bir şekilde masalarına gelip hem kendisini hem de bir arkadaşını darp ettiğini ekledi.