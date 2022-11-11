Özbekistan’da lider eşlerinden Emine Erdoğan'a ‘sıfır atık’ sözü

Emine Erdoğan, İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak Sıfır Atık Projesi'nin ülkelerinde de yaygınlaştırılması için destek sözü veren lider eşlerine teşekkür etti. Programa ev sahipliği yapan Ziroat Mirziyoyeva'ya atık kumaşlardan yapılmış tablosunu hediye eden Emine Erdoğan, sıcak ev sahipliği için teşekkürlerini sundu. First Lady'ler, Ebedi Şehir ziyaretinin ardından Semerkant'ta Expo Fuar Alanı'nda düzenlenen ve Özbekistan tarihini anlatan 'Sonsuz Seraplar' sergisini gezdi.