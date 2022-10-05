Onur Şener'in katilleri böyle teşhis edildi! Hepsi dizildi sevgilisi tek tek işaret etti

TEŞHİS BÖYLE YAPILIYOR

Bir emniyet yetkilisi, tanıklara şüpheli teşhisinin nasıl yapıldığını şöyle anlattı: "Sorgu odasında tek taraflı ayna vardır. Tanık zanlıları görür. Ancak şüpheliler tanığı göremez. Zanlı ya da zanlıların arasına polisler de serpiştirilir. Hepsine birer adet numara verilir. Tanık da bu kişiler arasından numarayı ya da numaraları söyleyerek teşhisini yapar. Tanık eğer zanlıyı doğru teşhis edemiyorsa tanıklığı düşer."



Ali Gündüz bu fotoğraftan teşhis edildi...

ANNE-BABASININ GÖZYAŞLARI DİNMİYOR: ONLAR İNSAN DEĞİL CANAVAR

Onur Şener'in Çankaya'daki evinde taziyeleri kabul eden ailesi yasta. Anne Leyla Pınar Şener, suçluların en ağır cezayla yargılanmasını isteyerek, "Oğlumu benden koparıp aldılar. İnanamadım, hâlâ da inanamıyorum. Şimdi oğlum olmadan ne yapacağım? Torunum onsuz ne yapacak? Kızı çok küçüktü. Kızını çok seviyordu. Doyamadı evladına. Benim oğluma kıydılar canavarlar. İnsan değil, canavarlar. İnsan olan bunu yapamaz" diye gözyaşı döktü.