Ankara’da istek şarkı cinayeti: Onur Şener’i canice katlettiler! Arkadaşı o anları anlattı: Şah damarı kesilmiş kanlar içindeydi

Olayla ilgili başta İlker Y. ile Ali G. Semih S., Jale E., ve Gözde G. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.