Ankara'da istek şarkı cinayeti: Onur Şener'i canice katlettiler! Arkadaşı o anları anlattı: Şah damarı kesilmiş kanlar içindeydi
Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çankaya ilçesinde yer alan bir mekanda bulunan 3 kişi, şarkıcı Onur Şener'den şarkı istediğinde bulundu. Onur Şener, şarkıyı bilmediğini söyleyince 3 cani Şener'e cam şişelerle saldırdı. Kanlar içinde kalan Şener kurtarılamadı. Yaşanan olayın ardından Haluk Levent, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken, Şener'in kızıyla son görüntüyüsü yürekleri dağladı. Olayın üzerine göz altına alınan ikisi kadın beş şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şener'in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu, dehşete düşüren o anları anlattı. Eskicioğlu o anları "Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş. Polis geldi, birkaç kişiyi gözaltına altına aldılar. Durumu ağırdı, kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli. Müdahale ettiler ama o saatten sonra yapacak bir şey yok" sözleriyle anlattı.
Çankaya'daki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, Solist Onur Şener (45), kendisinden istek şarkıda bulunan İlker K.'ye şarkıyı bilmediği için söyleyemeyeceğini belirtti.
Bunun üzerine eğlence mekanının önünde Onur Şener ile İlker K. ve beraberindekiler arasında kavga çıktı. Kesici bir aletle vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başta İlker Y. ile Ali G. Semih S., Jale E., ve Gözde G. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.
"KANLAR İÇERİSİNDEYDİ"
Şener'in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu, "O gece buraya yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlarıydı. Önce dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an.