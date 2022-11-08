Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.11.2022 00:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.11.2022 00:08
    ABONE OL

    İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu çiğnedi 'adayım' dedi! Farklı mekanizmalarla sürecin içinde: 6'lı masa, CHP ve İYİ Parti'yi temsil ediyorum

    2023 hayalleri kurup, adaylığının zeminini oluşturmak için CHP medyasını dizayn etme planı yapan Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir adım geldi. Uğruna Sözcü'yü zayıflatıp önünü açtığı Halk TV'de konuşan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na olay göndermelerde bulundu. Seçimlere giderayak farklı mekanizmalarla sürecin içinde olduğunu net bir şekilde ifade eden İmamoğlu, kendini 'altılı masanın en çalışkan neferi' olarak tanımladı. Genel başkanını hiçe sayıp 'adayım' mesajı veren Ekrem İmamoğlu, 6'lı masa, CHP ve İYİ Parti'yi temsil ettiğini söyledi.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu, KK’yı çiğnedi ’adayım’ mesajı verdi!

    Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.

    Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme!



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    KILIÇDAROĞLU'NUN 'İMAMOĞLU - YAVAŞ' RAHATSIZLIĞI
    Kılıçdaroğlu ABD ve Londra'da icazet yoklarken bir yandan da belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri de ön plana çıkıyor.

    Bu durumdan rahatsız olan CHP lideri, belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini belirterek hem İmamoğlu'na hem de Yavaş'a 'oturun oturduğunuz yerde' mesajı veriyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 'kazancak aday' söylemine sığınarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu veto ediyor, kimi zaman Mansur Yavaş'ın önüne açıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde Gümüşhane'de bir araya gelen Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisi adeta 'müttefiğiz' pozu vermişti.

        EKREM İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK HAMLESİ
        Bir yandan da CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için bir takım hazırlıklar yaptığı iddia edildi.

        "BİR TAKIM HAZIRLIKLAR İÇERİSİNDE..."
        Konuya ilişkin fondaş Ruşen Çakır, "Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun adını daha fazla duyacağız gibi bir durum var. Bir takım hazırlıklar olduğunu duyuyorum" ifadelerini kullandı.



        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında gündemdeki isim Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı bir adım daha geldi.

        KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME: 6'LI MASA, CHP VE İYİ PARTİ'Yİ TEMSİL EDİYORUM
        2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'nin canlı yayınına konuk olan İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na olay göndermelerde bulundu.

        Ekrem İmamoğlu isminin 6'lı masayı, CHP'yi, İYİ Parti'yi ve bir siyasi anlayışı temsil ettiğini vurgulayan CHP'li İBB Başkanı, "İstanbul'daki ve Türkiye'deki bütün muhalif duruşları temsil ediyorum" şeklinde konuştu.




        "FARKLI MEKANİZMALARLA SÜRECİN İÇERİSİNDEYİM"
        2023 seçimlerine giderayak farklı mekanizmalarla sürecin içinde olduğunu net bir şekilde ifade eden İmamoğlu, kendini 'altılı masanın en çalışkan neferi' olarak tanımlayarak "Benimle bilgisini paylaşan başka partililerin yetkilileriyle konuşuyorum. Teknik çalışmalara katkı sunmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.


            İmamoğlu bir yandan da CHP medyasını dizayn etme faaliyetleri yürütüyor.

            CHP MEDYASINI DİZAYN ETME GİRİŞİMİ
            CHP'nin kara propaganda makinesi Sözcü ile ipleri koparan CHP'li İBB Başkanı, bugün canlı yayınına konuk olduğu Halk TV'nin de önünü açma girişimine soyundu.

            CHP'li İBB Başkanı'nın, 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'nin yeni çıkaracağı gazeteye destek vermek için Sözcü'yü zayıflatmak niyetinde olduğu konuşulanlar arasında.

            Takvim.com.tr yaşanan gerilimi "SÖZCÜ'YÜ BİTİRECEK" manşeti ile duyurmuştu.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Meteoroloji alarm verdi bölge bölge uyardı! Kar yağışı geliyor
            Haberler Güncel İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu çiğnedi 'adayım' dedi! Farklı mekanizmalarla sürecin içinde: 6'lı masa, CHP ve İYİ Parti'yi temsil ediyorum
                SON DAKİKA