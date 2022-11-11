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    • 11.11.2022 11:22
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    TOKİ Afyon kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura çekimi 2022 || toki.gov.tr KURA TAKVİMİ

    TOKİ sosyal konut kura çekimi için geri sayım başladı. 5 milyonu aşkın kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ sosyal konut projesinin ardından, kura çekiminin yapılacağı tarihler, Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu.

    takvim.com.tr
    TOKİ kura çekimi 2022

    TOKİ kura çekimi, sosyal konut başvurusunda bulunan birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk kuralar Şırnak ve Ardahan'da noter huzurunda ve canlı yayınla çekildi. Peki, TOKİ Afyon kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura takvimi nasıl? İşte merak edilenler...

    TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU

    Sosyal medyadan paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını açıkladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayımlanan ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekiliyor.

    HANGİ İLDE NE ZAMAN KURA ÇEKİLECEK?

    Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

    7 Kasım Pazartesi: Şırnak'ta 1450 ve Ardahan'da 250 konutun kuraları çekildi.

    8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

    9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

        10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

        10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

        11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

        13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

        15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

        16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

        TOKİ BAŞKANI ÖMER BULUT'TAN KURA ÇEKİMİ AÇIKLAMASI

        TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi; 608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

        Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
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        Haberler Güncel TOKİ Afyon kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura çekimi 2022 || toki.gov.tr KURA TAKVİMİ
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