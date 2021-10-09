Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle birlikte 'Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen, Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'na katıldı.

"KIZ VE ERKEK YURTLARIMIZI DA BUGÜN HİZMETE ALIYORUZ"

Öğrencilerimizin barınma sıkıntılarına çözüm olacak kız ve erkek yurtlarımızı da bugün hizmete alıyoruz. 3320'si kız, 3326'sı erkek olmak üzere toplam 6 bin 646 kapasiteli 4 yurdumuzun tamamı otel konforunda inşa edilmiştir. Toplam tutarı 263 milyon lirayı bulan tüm bu eserlerimizin hayırlı olmasını diliyorum.

Koronavirüs salgını nedeniyle son 1,5 yıldır hayatımızın birçok alanında sıkıntılar yaşadık. Eğitimden turizme her alanda salgın gerçeğini dikkate alarak köklü değişikliklere gittik.

Koronavirüs salgını sebebiyle hayatın birçok alanında sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Erdoğan, eğitimden turizme, sosyal yaşama kadar her alanda salgın gerçeğini dikkate alarak köklü değişikliklere gittiklerini ifade etti.

Salgının en yoğun yaşandığı dönemde insanların hayatını tehlikeye atmamak adına diğer ülkeler gibi uzaktan eğitim modeline geçtiklerini söyleyen Erdoğan, bu süreçte eğitimin kesintiye uğramaması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Erdoğan, "Uzaktan veya hibrit eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını hepimiz biliyoruz. Bunun için aşılamada elde ettiğimiz mesafeyle hastalıkla mücadelede kazandığımız tecrübeler ışığında hamdolsun bu sene yüz yüze eğitimi tekrar başlattık. Son bir aydır Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan eğitim-öğretim faaliyetleri başarıyla sürüyor. İnşallah benzer bir başarıyı üniversitelerimizde de yakalayacağımıza inanıyorum. Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitim öğretimi devam ettirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERLE BİRLİKTE SÖYLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış programının ardından Çukurova'da gençlerle buluştu. Buluşmanın ardından gençlerle birlikte 'Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söyledi.