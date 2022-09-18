Bu kıyağımızı unutmayın! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu TAKVİM'in haberleri sonrası birlik mesajı vermeye çalıştı

Kılıçdaroğlu, destekçisi Cumhuriyet'e ilan yağdırdı. İmamoğlu'nun Sözcü'süne veto uyguladı.
Cumhuriyet, İzmir'deki kutlamaları manşete taşıdı.
Sözcü kısa haber yaptı.
TAKVİM de bu cepheleşmeyi yazdı.
Kılıçdaroğlu, destekçisi Cumhuriyet'e ilan yağdırdı. İmamoğlu'nun Sözcü'süne veto uyguladı.
Cumhuriyet, İzmir'deki kutlamaları manşete taşıdı.
Sözcü kısa haber yaptı.
TAKVİM de bu cepheleşmeyi yazdı.
Hemen imaj çalışması başladı. İkili önce "Mazot" törenine katıldı. Sonra Kılıçdaroğlu, çiçek aldı. Sözcü'ye gidip "Sorun yok" mesajı yaydı.
Böylece TAKVİM, küsleri yan yana getirmeyi başardı.
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, TAKVİM'in haberleri üzerine birlik mesajı vermeye çalıştı. Mazot dağıtma törenine katıldı. Ama pompa boş çıktı. Fiyasko yaşandı.
Küsleri buluşturan TAKVİM ise teselliyi unutmadı: Sözcü, bundan sonra ilan gelecek. Cumhuriyet sana da destek sürecek. Halk TV ve FOX da nasiplenecek.
İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü, CHP'nin 99. yıldönümü ilanları Cumhuriyet'e verildi. Sözcü es geçildi. Bunu da TAKVİM gündeme getirdi.