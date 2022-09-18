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    Bu kıyağımızı unutmayın! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu TAKVİM'in haberleri sonrası birlik mesajı vermeye çalıştı

    Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgası, Cumhuriyet ile Sözcü’nün hem ilanlarına hem haberlerine yansıdı. Bunu da bir tek TAKVİM yazdı. Kriz açığa çıkınca önce mazot töreni yapıldı. Sonra CHP liderı, Sözcü’nün kapısını çaldı, ‘Küs değiliz’ mesajı vermeye çalıştı.

    Bu kıyağımızı unutmayın

    Kılıçdaroğlu, destekçisi Cumhuriyet'e ilan yağdırdı. İmamoğlu'nun Sözcü'süne veto uyguladı.



    Cumhuriyet, İzmir'deki kutlamaları manşete taşıdı.



    Sözcü kısa haber yaptı.



    TAKVİM de bu cepheleşmeyi yazdı.



        Hemen imaj çalışması başladı. İkili önce "Mazot" törenine katıldı. Sonra Kılıçdaroğlu, çiçek aldı. Sözcü'ye gidip "Sorun yok" mesajı yaydı.


        Böylece TAKVİM, küsleri yan yana getirmeyi başardı.



        Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, TAKVİM'in haberleri üzerine birlik mesajı vermeye çalıştı. Mazot dağıtma törenine katıldı. Ama pompa boş çıktı. Fiyasko yaşandı.
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            Haberler Güncel Bu kıyağımızı unutmayın! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu TAKVİM'in haberleri sonrası birlik mesajı vermeye çalıştı
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