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    • Güncel
    • 08.11.2022 11:37
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    • 08.11.2022 12:00
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    Meral Akşener masayı kökünden devirecek! Mansur Yavaş'a teklifini sundu: Adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim

    Altılı masada adaylık için başlayan kavga gün geçtikçe alevleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortak aday olabilimek için diğer parti liderlerini iknaya çalışırken, bir yandan da icazet için yurt dışı turlarını sürdürüyor. Ancak masanın ikinci büyük ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını, hem kendisi hem de kurmayları aracılığıyla sık sık kamuoyuna yansıtıyor. Son gelinen noktada Akşener, masayı devirmek için ciddi bir hamleye hazırlanıyor. Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı konuşmanın detaylarını paylaştı. Yarkadaş, Akşener'in Yavaş'a açıkça, "Adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim" dediğini söyledi.

    Meral Akşener’den Yavaş’a adaylık teklifi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek adına yan yana gelen 6 benzemez siyasi partinin, temel motivasyonu olan 'ortak aday' çabası tamamen çıkmaza girmiş durumda. Büyük ortak CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için kendi ismini dayatması, diğer ortakları rahatsız etmiş durumda. En ciddi rahatsızlık Millet İttifakı'nda ortaklık yürüttükleri Akşener'e ait. Peş peşe hatalarıyla kendi seçmenini bile bıktıran Kılıçdaroğlu'na, ortağından da kötü haber geldi.

    FİYASKOYA DÖNÜŞEN İCAZET TURU
    Yurt dışında sözde bilim, teknoloji ve ekonomi turuna çıkan Kermal Kılıçdaroğlu'nun, esas amacı anlaşılamasa bile ABD'de kayıp 8 saat ve İngiltere'de tefeci dedikleri finans çevreleriyle kurduğu temas kendi seçmenlerini bile rahatsız etti. Adaylık için çıkar çevrelerinden icazet alamayan Kılıçdaroğlu, iç siyasettte de Başkn Recep Tayyip Erdoğan'dan gol yemiş durumda.

    BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE
    Başörtüsüne yasal güvence için çıkış yapan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın "anayasal güvence" karşılığı karşısında çaresiz kalmıştı. AK Parti'nin teklifinin ardından kıvranan CHP, sözünden dönerek değişiklik teklifine destek vermeyeceğini duyurdu. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını zamansız ve gereksiz olarak nitelemişti.

    AKŞENER'DEN YAVAŞ HAMLESİ
    Akşener, yaptığı üst üste hatalarla partisinin tabanından ciddi tepki çeken Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kapıları tamamen kapatmış durumda. Gazeteci ve eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, tv100 kanalında yayımlanan programda çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

        Barış Yarkadaş'ın aktardığı kulis bilgisi şöyle: Geçen günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dar bir grubun katıldığı toplantıda bir araya geldiler. Akşener, Yavaş'a 'Adaylık düşünüyorsanız, çıkın. Biz de sizi destekleyelim' dedi.

        KILIÇDAROĞLU CHP'NİN ADAYI OLACAK
        Öte yandan Yarkadaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın adayı olmaması halinde CHP'nin adayı olarak sahaya çıkacağı tahmininde bulundu.

        Yarkadaş şöyle konuştu: İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'ndan Kemal Bey'in adaylığına bir vize çıkacağına inanmıyorum. Meral Hanım topu Genel İdare Kurulu'na atacak Kemal Bey'in aday olmaması için. Kılıçdaroğlu masanın adayı olmasa da CHP'nin adayı olarak sahaya çıkar.

        İMAMOĞLU'NA TEPKİ
        Akşener'in Sözcü'ye yönelik hamlesi nedeniyle İmamoğlu'na da tepkili olduğu öğrenildi.

        Sözcü gazetesi İBB'yle ilgili yaptığı bazı haberlerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun hedefi haline geldi.

            İBB, 50 kişilik zabıta ordusunu Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine gönderdi.

            Evde kaçak yapılaşma kontrolü yapan zabıta ekiplerinin tavırları da oldukça çirkindi.

            Yaşanan bu olayın ardından konu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar gitti.

            ÖZÜR DİLEMEDİ
            Sözcü gazetesi, Ekrem İmamoğlu'ndan özür bekledi ancak beklenen özür bir türlü gelmedi.

            Yaşananların ardından Sözcü gazetesi Ekrem İmamoğlu ile ilgili hiçbir habere yer vermedi.

            Ekrem İmamoğlu'nun medya üzerinde bu kadar ağır baskı oluşturması İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de oldukça rahatsız etti.

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            Haberler Güncel Meral Akşener masayı kökünden devirecek! Mansur Yavaş'a teklifini sundu: Adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim
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