Meral Akşener masayı kökünden devirecek! Mansur Yavaş'a teklifini sundu: Adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek adına yan yana gelen 6 benzemez siyasi partinin, temel motivasyonu olan 'ortak aday' çabası tamamen çıkmaza girmiş durumda. Büyük ortak CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için kendi ismini dayatması, diğer ortakları rahatsız etmiş durumda. En ciddi rahatsızlık Millet İttifakı'nda ortaklık yürüttükleri Akşener'e ait. Peş peşe hatalarıyla kendi seçmenini bile bıktıran Kılıçdaroğlu'na, ortağından da kötü haber geldi.

FİYASKOYA DÖNÜŞEN İCAZET TURU

Yurt dışında sözde bilim, teknoloji ve ekonomi turuna çıkan Kermal Kılıçdaroğlu'nun, esas amacı anlaşılamasa bile ABD'de kayıp 8 saat ve İngiltere'de tefeci dedikleri finans çevreleriyle kurduğu temas kendi seçmenlerini bile rahatsız etti. Adaylık için çıkar çevrelerinden icazet alamayan Kılıçdaroğlu, iç siyasettte de Başkn Recep Tayyip Erdoğan'dan gol yemiş durumda.