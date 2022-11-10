La Nina kışı yolda! İstanbul'a kar yağışı uyarısı! O tarihte tüm ülke beyaza bürünecek!

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KIŞ BAŞLAYACAK

Kasım ayı sıcaklıklarının uzun süremeyeceğini, hava sıcaklığının önümüzdeki hafta itibari ile sona ermesinin beklendiği belirtiliyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, "Kasım ayını geride bırakıyoruz. Ama havalar adeta yaz günlerini aratmayacak düzeyde güzelleşti. Gündüzleri oldukça sıcak, iç kesimlerde bile gölgede sıcaklık 20 derecenin üzerinde seyrederken geceleri de bir hayli soğuk. Halk arasında buna sadece pastırma yazı denmiyor, pastırma yazı ve ayazı deniyor. Yani gündüzü yaz, gece ayaz bu da etkili olan yüksek basınçtan kaynaklanıyor. Çünkü yılın bu döneminde havadaki su buharı giderek azalıyor nem azaldığı için bulutsuz bir gökyüzü oluyor bu sebeple de gündüzleri bulutsuz oldukça güzel geceleri de oldukça soğuk geçiyor." ifadelerini kullandı.