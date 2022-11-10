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    • 10.11.2022 10:49
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    • 10.11.2022 10:49
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    La Nina kışı yolda! İstanbul'a kar yağışı uyarısı! O tarihte tüm ülke beyaza bürünecek!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'deki son hava durumu tahminlerini yayınlamaya devam ediyor. Uzmanlar bu kış için La Nina etkisine dikkat çekiyor.

    takvim.com.tr
    İstanbul’a kar yağışı uyarısı!

    Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt yanıt verdi. Bozyurt, İstanbul için tarih vererek, "Çok ciddi ve etkili kar yağışları bekliyoruz" dedi. Bu durumun ardından konu hakkında araştırmalar oldukça hızlandı. Ekim ayının bitmesi ve Kasım ayına girilmesiyle birlikte havalar yavaş yavaş soğurken, kar yağışının ne zaman etkili olacağı da merak edilmeye başlandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak kar yağışıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, La nina ne demek? Kar yağışı ne zaman? Bu sene kar yağacak mı? İşte merak edilenler...

    ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KIŞ BAŞLAYACAK

    Kasım ayı sıcaklıklarının uzun süremeyeceğini, hava sıcaklığının önümüzdeki hafta itibari ile sona ermesinin beklendiği belirtiliyor.

    Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, "Kasım ayını geride bırakıyoruz. Ama havalar adeta yaz günlerini aratmayacak düzeyde güzelleşti. Gündüzleri oldukça sıcak, iç kesimlerde bile gölgede sıcaklık 20 derecenin üzerinde seyrederken geceleri de bir hayli soğuk. Halk arasında buna sadece pastırma yazı denmiyor, pastırma yazı ve ayazı deniyor. Yani gündüzü yaz, gece ayaz bu da etkili olan yüksek basınçtan kaynaklanıyor. Çünkü yılın bu döneminde havadaki su buharı giderek azalıyor nem azaldığı için bulutsuz bir gökyüzü oluyor bu sebeple de gündüzleri bulutsuz oldukça güzel geceleri de oldukça soğuk geçiyor." ifadelerini kullandı.

    AY ORTASINDA SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR&NBSP;

    Kasım ayının 14'ü veya 15'i gibi Sibirya dan soğuk ve yağışlı sistemin gelmesini beklediklerini dile getiren Dr. Bozyurt açıklamalarını şöyle sürdürdü:

    "Sibirya'dan gelen bu soğuk ve yağmurlu sistem Türkiye'de gerçekleşecek hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürecek. Kuzey ve iç kesimlerde yaklaşık hava sıcaklığı 8 ile 10 derece arası düşecek. Ama aynı zamanda yılın ilk kar yağışları şehir merkezlerinde gerçekleşecek. Bunun yanında iç Ege de Göller bölgesinde ve İç Anadolu'nun pek çok bölgesinde yılın ilk kar yağışları gerçekleşecek. Bu soğuk ve yağışlı sistem aşağı yukarı 1 hafta kadar sürecek. Özellikle 14 ila 24 Kasım arasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. İç kesimlerde özellikleri geceleri yer yer don olayları bekleneceğinden ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir."

        İSTANBULA OCAK AYINDA KAR GELİYOR

        "Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyoruz. Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek."

        LA NİNA ETKİSİ NEDİR?

        La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir. Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez. Fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.

        LA NİNA DÖNEMİ NE KADAR SÜRER?

        La Nina yaklaşık 5 ay kadar sürer ve kuzey Amerika'nın iklimi üzerinde muazzam etkileri vardır. Bazen Atlantik Kasırgasını bile etkiler. La Nina, genellikle El Nino'yu takip ederek oluşur.
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        Haberler Güncel La Nina kışı yolda! İstanbul'a kar yağışı uyarısı! O tarihte tüm ülke beyaza bürünecek!
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