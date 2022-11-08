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    • Güncel
    • 08.11.2022 22:47
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    • 08.11.2022 23:04
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    Alevi STK temsilcileri ile CHP ve HDP'li vekiller, cemevlerine elektrik ve suyu ücretsiz yapmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini protesto etti

    Cemevlerine yönelik düzenlemeri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklife göre cemevlerine elektrik ve su ücretsiz olarak sağlanabilecek. Öte yandan, Meclis önünde toplanan bazı Alevi STK temsilcileri ile CHP ve HDP'li vekiller cemevlerine yönelik kanun teklfine tepki gösterdi.

    Cemevlerine yönelik kanun teklifi protesto edildi

    AK Parti, Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanmasına yönelik kanun tekifi hazırladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayı başında açıkladığı Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın 2022 yılı bitmeden kurulacağı bildirildi.

    Başkanlıkla birlikte Alevi dedelerine maaş bağlanacağı bildirildi. Fatura ve temel giderler gibi taleplerde kolaylık sağlanacak.

    Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi, TBMM'de görüşüldü.



    KANUN TEKLİFİNİ PROTESTO ETTİLER
    Öte yandan, bazı Alevi sivil toplum örgütü temsilcileri teklife tepki gösterdi.



    Grup, Meclisin Çankaya kapısı önünde toplanarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve bugün Genel Kurulda görüşülmeye başlanması beklenen düzenlemeye ilişkin basın açıklaması yaptı.



        CHP VE HDP'Lİ VEKİLLER PROTESTOYA DESTEK VERDİ
        Bazı CHP ve HDP milletvekillerinin de destek verdiği basın açıklamasında Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları, Alevi halkının talepleri, onlarca yıldır ortada dururken bu yasa teklifi ile AK Parti hükümeti çözümü betonda, demirde görmektedir." diye konuştu.



        İnançlarının, kanunlar veya kararnameler ile değil rızalık esasıyla kendini ifade ettiğini söyleyen Fırat, hazırlanan torba yasa teklifinin inançlarına saygısızlık olduğunu savundu.



        Teklifle cemevlerine sağlanacak imkanlar şu şekilde;
        Teklife göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak.
        Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, büyükşehir ilçe belediyeleri ve il özel idareleri, gerektiğinde cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek.
        İndirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak.
        İmar planlarında cemevi yerleri ayrılacak.
        Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getirilecek.
        Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.

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        Haberler Güncel Alevi STK temsilcileri ile CHP ve HDP'li vekiller, cemevlerine elektrik ve suyu ücretsiz yapmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini protesto etti
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