Alevi STK temsilcileri ile CHP ve HDP'li vekiller, cemevlerine elektrik ve suyu ücretsiz yapmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini protesto etti

AK Parti, Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanmasına yönelik kanun tekifi hazırladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayı başında açıkladığı Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın 2022 yılı bitmeden kurulacağı bildirildi.
Başkanlıkla birlikte Alevi dedelerine maaş bağlanacağı bildirildi. Fatura ve temel giderler gibi taleplerde kolaylık sağlanacak.
Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi, TBMM'de görüşüldü.
KANUN TEKLİFİNİ PROTESTO ETTİLER
Öte yandan, bazı Alevi sivil toplum örgütü temsilcileri teklife tepki gösterdi.
Grup, Meclisin Çankaya kapısı önünde toplanarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve bugün Genel Kurulda görüşülmeye başlanması beklenen düzenlemeye ilişkin basın açıklaması yaptı.