Alevi STK temsilcileri ile CHP ve HDP'li vekiller, cemevlerine elektrik ve suyu ücretsiz yapmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini protesto etti





Teklifle cemevlerine sağlanacak imkanlar şu şekilde;

Teklife göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, büyükşehir ilçe belediyeleri ve il özel idareleri, gerektiğinde cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek.

İndirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak.

İmar planlarında cemevi yerleri ayrılacak.

Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getirilecek.

Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.

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