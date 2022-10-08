Başkan Erdoğan’ın açıkladığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 2022 bitmeden kurulacak!

ALEVİ DEDELERE MAAŞ BAĞLANACAK

Başkanlıkla birlikte Alevi dedelerine maaş bağlanacağı bildirildi. Bunun için dernekler kanununda bir değişiklik yapılması bekleniyor.

DANIŞMA KURULU

Alevi derneklerinden temsilciler Danışma Kurulu'nda görev yapacak. Danışma Kurulu'nun 10 kişiden oluşması bekleniyor.

FATURA VE TEMEL GİDERLER

Cemevlerinin fatura ve temel giderleri için belediye kanununda bir değişiklik yapılması gerekiyor. Yıl sonu gelmeden bu değişikliğin yapılması bekleniyor. Bunun için İçişleri, Adalet ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortaklaşa bir çalışma yürütecekleri bildirildi.