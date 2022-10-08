Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 2022 bitmeden kurulacak!
Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın 2022 yılı bitmeden kurulacağı bildirildi. Başkanlıkla birlikte Alevi dedelerine maaş bağlanacağı bildirildi. Fatura ve temel giderler gibi taleplerde kolaylık sağlanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanlarımızı da ancak aşkla, muhabbetle birlikte beraberlikle, kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Milletimiz asırlardır bu coğrafyada karşı karşıya kaldığı her tehdidin üstesinden bu muhabbetle gelmiştir." dedi.
Başkan Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün burada ülke genelinde inşası tamamlanan 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin de temel atma töreni vesilesiyle Alevi Bektaşi kardeşleriyle hasbihal etmek için bir arada olduklarını söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI'NDA DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın 2022 yılı bitmeden kurulacağı bildirildi. Başkanlıkla birlikte Alevi dedelerine maaş bağlanacağı bildirildi. Fatura ve temel giderler gibi taleplerde kolaylık sağlanacak.
YIL BİTMEDEN KURULACAK | VİDEO İZLE
EKİM AYI BİTMEDEN KURULABİLİR
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile ilgili detaylara ulaşıldı. Buna göre, Başkanlık için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanacak. Bu durumun süreci hızlandırabileceği bildirildi. Gelen bilgilere göre, Ekim ayı bitmeden başkanlığın kurulabileceği ve süreçlerin Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütüleceği ifade ediliyor.
ALEVİ DEDELERE MAAŞ BAĞLANACAK
Başkanlıkla birlikte Alevi dedelerine maaş bağlanacağı bildirildi. Bunun için dernekler kanununda bir değişiklik yapılması bekleniyor.
DANIŞMA KURULU
Alevi derneklerinden temsilciler Danışma Kurulu'nda görev yapacak. Danışma Kurulu'nun 10 kişiden oluşması bekleniyor.
FATURA VE TEMEL GİDERLER
Cemevlerinin fatura ve temel giderleri için belediye kanununda bir değişiklik yapılması gerekiyor. Yıl sonu gelmeden bu değişikliğin yapılması bekleniyor. Bunun için İçişleri, Adalet ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortaklaşa bir çalışma yürütecekleri bildirildi.
ŞAHKULU SULTAN DERGAHI VE CEMEVİ'Nİ GEZDİ
Başkan Erdoğan ve beraberindekiler tören sonrasında Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi.
BAŞKAN ERDOĞAN ŞAHKULU SULTAN DERGAHI VE CEMEVİ'Nİ GEZDİ | VİDEO İZLE