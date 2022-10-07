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Haberler Güncel Başkan Erdoğan açılışı yaptı temelleri attı: İşte o cemevleri!

Başkan Erdoğan açılışı yaptı temelleri attı: İşte o cemevleri!

Başkan Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. 4 cemevinin açılışı yapan, 7 cemevinin de temelini atan Erdoğan, "Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanlarımızı da ancak aşkla, muhabbetle birlikte beraberlikle, kardeşlikle göğüsleyebiliriz." dedi. İşte açılışı yapılan ve temeli atılan cemevleri.

takvim.com.tr
AJANSLAR
07.10.2022 23:48 - Son Güncelleme: 08.10.2022 00:05
Başkan Erdoğan açılışı yaptı temelleri attı: İşte o cemevleri!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanlarımızı da ancak aşkla, muhabbetle birlikte beraberlikle, kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Milletimiz asırlardır bu coğrafyada karşı karşıya kaldığı her tehdidin üstesinden bu muhabbetle gelmiştir." dedi.

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Başkan Erdoğan açılışı yaptı temelleri attı: İşte o cemevleri!

Başkan Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün burada ülke genelinde inşası tamamlanan 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin de temel atma töreni vesilesiyle Alevi Bektaşi kardeşleriyle hasbihal etmek için bir arada olduklarını söyledi.

Başkan Erdoğan açılışı yaptı temelleri attı: İşte o cemevleri!

Elazığ Karakoçan, Ankara Altındağ, Erzurum ve Erzincan Kemah'ta hizmete açacakları 4 cemevini kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Kütahya ve Kayseri'de inşası süren Burdur Çavdır, Denizli Ardıçlı, Bilecik Bozüyük, Aydın Koçarlı ve Kırklareli Babaeski'de de temelini bugün atacakları 7 cemevinin bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni etti.

Başkan Erdoğan açılışı yaptı temelleri attı: İşte o cemevleri!

ŞAHKULU SULTAN DERGAHI VE CEMEVİ'Nİ GEZDİ
Başkan Erdoğan ve beraberindekiler tören sonrasında Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi.

BAŞKAN ERDOĞAN ŞAHKULU SULTAN DERGAHI VE CEMEVİ'Nİ GEZDİ | VİDEO İZLE

Başkan Erdoğan açılışı yaptı temelleri attı: İşte o cemevleri!

ŞAHKULU RESTORASYON
İstanbul'daki dergah içinde yeni inşa edilen kompleksin açılışını yapan Başkan Erdoğan, bazı cemevlerinin toplu açılışını ve temel atma törenlerini gerçekleştirdi.

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