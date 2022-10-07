Başkan Erdoğan açılışı yaptı temelleri attı: İşte o cemevleri!
Başkan Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. 4 cemevinin açılışı yapan, 7 cemevinin de temelini atan Erdoğan, "Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanlarımızı da ancak aşkla, muhabbetle birlikte beraberlikle, kardeşlikle göğüsleyebiliriz." dedi. İşte açılışı yapılan ve temeli atılan cemevleri.
Başkan Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün burada ülke genelinde inşası tamamlanan 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin de temel atma töreni vesilesiyle Alevi Bektaşi kardeşleriyle hasbihal etmek için bir arada olduklarını söyledi.
Elazığ Karakoçan, Ankara Altındağ, Erzurum ve Erzincan Kemah'ta hizmete açacakları 4 cemevini kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Kütahya ve Kayseri'de inşası süren Burdur Çavdır, Denizli Ardıçlı, Bilecik Bozüyük, Aydın Koçarlı ve Kırklareli Babaeski'de de temelini bugün atacakları 7 cemevinin bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni etti.
ŞAHKULU SULTAN DERGAHI VE CEMEVİ'Nİ GEZDİ
Başkan Erdoğan ve beraberindekiler tören sonrasında Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi.
BAŞKAN ERDOĞAN ŞAHKULU SULTAN DERGAHI VE CEMEVİ'Nİ GEZDİ | VİDEO İZLE