2022 YILI POMEM KPSS ŞARTI NE OLACAK?

Ön Lisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) puan veya üzerinde puan almış olmak,

Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için aynı KPSS geçerlilik yılları için Ön Lisans mezunlarından 52 ve Lisans mezunlarından en az 48 puan almış olmak gereklidir.