29. dönem POMEM başvuru tarihleri pek çok polis adayının gündeminde yer alıyor. Ön lisans ve Lisans KPSS puanları kapsamında POMEM başvurusu yapacak adayların bu kapsamdaki araştırmaları hızlandı.
29. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Polis Akademisinden gelmiş olan duyuruya göre POMEM kapsamında polis alımı için başvuruların önümüzdeki hafta başlayacağı açıklandı. Buna göre Ön Başvurular 14 Kasım 2022 tarihi ile başlayacak.
29. DÖNEM POMEM DUYURUSU
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar 14.11.2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 14.11.2022 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.