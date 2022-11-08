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    • 08.11.2022 21:55
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    MÜJDE GELDİ! 12 BİN POLİS ALIMI açıklandı! 2022 29. DÖNEM POMEM kılavuzu || 2022 POMEM 12 BİN polis alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

    29. dönem POMEM başvuru tarihleri pek çok polis adayının gündeminde yer alıyor. Ön lisans ve Lisans KPSS puanları kapsamında POMEM başvurusu yapacak adayların bu kapsamdaki araştırmaları hızlandı. Peki, polis alımı ne zaman? Polis alımı şartları neler? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr

    29. dönem POMEM başvuru tarihleri pek çok polis adayının gündeminde yer alıyor. Ön lisans ve Lisans KPSS puanları kapsamında POMEM başvurusu yapacak adayların bu kapsamdaki araştırmaları hızlandı.

    29. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Polis Akademisinden gelmiş olan duyuruya göre POMEM kapsamında polis alımı için başvuruların önümüzdeki hafta başlayacağı açıklandı. Buna göre Ön Başvurular 14 Kasım 2022 tarihi ile başlayacak.

    29. DÖNEM POMEM DUYURUSU

    Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar 14.11.2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 14.11.2022 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak ( Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir ),

        - Silah Taşımasına veya silahlı görev yapmasına engel herhangi bir durumu olmamak,

        - Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

        - Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.

        - Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        - Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        - Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

        - Yüz kızartıcısı bir cezası veya duyumu olmamak,

        - Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

        2022 YILI POMEM KPSS ŞARTI NE OLACAK?

        Ön Lisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
        Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) puan veya üzerinde puan almış olmak,
        Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için aynı KPSS geçerlilik yılları için Ön Lisans mezunlarından 52 ve Lisans mezunlarından en az 48 puan almış olmak gereklidir.

        POMEM 29. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU

        POMEM polis alımı için başvuru kılavuzu 4 Kasım 2022 tarihinde açıklanacaktır.
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        Haberler Güncel MÜJDE GELDİ! 12 BİN POLİS ALIMI açıklandı! 2022 29. DÖNEM POMEM kılavuzu || 2022 POMEM 12 BİN polis alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?
            SON DAKİKA