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    • Güncel
    • 08.11.2022 23:12
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    • 08.11.2022 23:12
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi bölge bölge uyardı! Kar yağışı geliyor | 9-13 Kasım 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayınlandı. Yapılan güncel tahminlerde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı yerleri için "kar yağışı" uyarısı yapıldı. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz için ise pus ve sis tahmininde bulunuldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji alarm verdi bölge bölge uyardı! Kar yağışı geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Sinop ve Van çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    ÇANAKKALE 10°C, 18°C
    Az bulutlu

    İSTANBUL 11°C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 7°C, 18°C
    Az bulutlu

    KOCAELİ 8°C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR 4°C, 12°C
        Az bulutlu

        DENİZLİ 8°C, 19°C
        Az bulutlu

        İZMİR 11°C, 22°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA 8°C, 18°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 12°C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        ANTALYA 15°C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY 11°C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        ISPARTA 5°C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA 6°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ 3°C, 14°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        KONYA 5°C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu



            BATI KARADENİZ
            Parçalı, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            BOLU 4°C, 13°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU 3°C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SİNOP 13°C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu,sabah saatlerinde hafif yağmurlu

            ZONGULDAK 10°C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ARTVİN 8°C, 13°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

            SAMSUN 11°C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

            TOKAT 7°C, 12°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            TRABZON 13°C, 16°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ELAZIĞ 6°C, 14°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            ERZURUM 2°C, 7°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

            KARS -2°C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

            VAN 4°C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde bölgenin batısı ile öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 7°C, 16°C
            Çok bulutlu

            GAZİANTEP 8°C, 15°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

            SİİRT 8°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ŞANLIURFA 8°C, 17°C
            Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi bölge bölge uyardı! Kar yağışı geliyor | 9-13 Kasım 2022
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