HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi bölge bölge uyardı! Kar yağışı geliyor | 9-13 Kasım 2022





BATI KARADENİZ

Parçalı, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu,sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK 10°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

TOKAT 7°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON 13°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu