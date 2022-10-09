Cumhuriyet tarihinin en büyük adımı! Alevi kanaat önderlerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür

İLK KEZ!

Başkan Erdoğan'ın Alevi vatandaşlara yönelik açıkladığı yeni adımları değerlendiren Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Dr. Beyzade Özkahraman, "Şahkulu Sultan Dergahı bir inanç merkezi olarak görev yapmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hizmet etmiş bir kurumdur. İlk kez bir Cumhurbaşkanı bizim dergahımızı ziyaret etmiş oldu.

Bu ziyaretten son derece memnun olduk. Bu ülkede yaşayan Alevi-Sünni kardeşliği açısından önemli bir sayfa açıldığını düşünüyorum. Kültür Bakanlığı bünyesinde Alevi- Bektaşi inançlı yurttaşlarımızı temsil edecek bir kurum kuruluyor. Güzel bir gelişme. Bu kurum bünyesinde tüm Alevi- Bektaşi yurttaşlarımızın, Cemevi giderlerinin karşılanması, kira giderlerini kaldırılması gündeme geliyor.

Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Aynı camilerde olduğu gibi burada da çalışan, temizlik personeli, aşçılar, güvenlik hizmeti verenlerin hepsinin zaman içinde de maaşlarının karşılanacağını umut ediyoruz. Sonuç olarak, birçok alevi yurttaşımız bunları olumlu bir gelişme olarak buluyor" dedi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ADIMI"

Tunceli Cemevi Başkanı ve Alevi Dedesi Ali Ekber Yurt ise Alevilerin hakkını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teslim ettiğine dikkat çekerek, konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: "Çok olumlu gelişmeler. Yıllardır gayretini verdiğimiz çözümünü beklediğimiz sorunlardı bunlar. Devlet nezdinde yapılmış en önemli adım. Cumhuriyet tarihinin en büyük adımıdır.

Aleviler açısından atılmış en önemli adım olarak görüyorum. Ben toplantıdan sonra Tunceli'ye döndüm. Biz devletimizle, milletimizle beraber önemli bir adım attık. Bu ülkenin beraberliğini, kardeşliğini pekiştirecek şekilde daha ileriye götürme gayretindeyiz. Erdoğan'a duyarlılığı nedeniyle Alevi toplumu adına teşekkür ediyorum"

"ÇOK SEVİNDİRİCİ"

İzmir'de Evrensel Alevi Bektaşi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı avukat Ali İhsan Şahin ise şunları söyledi:

"Cemevlerinin giderlerinin karşılanması sağlanacak. Alevi dedelerine maaş bağlanacak. Cemevlerinin elektrik ve su paraları da karşılanacak. Alevilerin yıllar süren mücadelelerinin sonucu oldu.

Çok sevindik. Alevilerin bugüne kadar oy verdikleri partiler bununla çok alakadar olmadılar. Devlet cemevlerini tanımış oldu. Fiilen vardık hukuken yoktu. Artık hukuken de varız. Ulaşım parası bulmakta zorluk çeken dedeler de vardı. Artık ekonomik sıkıntı çekmeyecekler"