Bunu da görmedik demeyiz! Cemevi kanununa CHP'den itiraz: Laikliğe aykırı!

Türkiye'de tarihi bir adım atılarak Alevi vatandaşlara yönelik kapsamlı uygulamalar hayata geçiriliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı cemevi açılış töreninde cemevlerinin giderlerinin Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulacak yapı ile karşılanacağı, yer tahsisinde ve din adamı istihdamının da devletin himayesinde yapılacağını açıklamıştı.
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede atılacak adımların Anayasa'ya aykıtı olduğunu söyledi.
Söz konusu teklifin Anayasa'nın 2, 10, 24, 90 ve 136'ncı maddelerine aykırı olduğunu söyleyen Kaboğlu şöyle konuştu: