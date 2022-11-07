Vatansız hain Fetullah Gülen'in düşüp toprağı kirletmesi an meselesi! Şaftı kayık, vaziyeti bitik: Zor konuşuyor, ne dediği anlaşılmıyor

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in vaziyeti bitik. Pensilvanya'daki eli kanlı iblisin yayımlanan son videosu bu durumu kanıtlar nitelikte.
ZOR NEFES ALIYOR, İSTEMSİZCE ELLERİNİ HAREKET ETTİRİYOR
Örgüt tarafından servis edilen videoda konuşacak takati bulunmayan teröristbaşının zor nefes aldığı, ellerini istemsizce hareket ettirdiği dikkatlerden kaçmadı.
Vaziyeti bitik, şaftı kayık olan Gülen'in gebererek toprağı kirletmesi de an meselesi.
VATANSIZ HAİNDEN ZAYIFLIK İTİRAFI: GÜCÜMÜZ YOK
Öte yandan söz konusu görüntülerde elebaşı Fetullah Gülen, örgütün zayıfladığını da itiraf etti.
Vatansız hain, "Gaye-i hayali gerçekleştirecek güçte değiliz" ifadelerini kullanarak içerisine düştükleri aciz durumu gözler önüne serdi.
2 Kasım 2021 tarihinde servis edilen bir başka ses kaydında ise FETÖ elebaşı, Süleymancılara methiyeler düzdü.