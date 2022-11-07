Vatansız hain Fetullah Gülen'in düşüp toprağı kirletmesi an meselesi! Şaftı kayık, vaziyeti bitik: Zor konuşuyor, ne dediği anlaşılmıyor





Vaziyeti bitik, şaftı kayık olan Gülen'in gebererek toprağı kirletmesi de an meselesi.



VATANSIZ HAİNDEN ZAYIFLIK İTİRAFI: GÜCÜMÜZ YOK

Öte yandan söz konusu görüntülerde elebaşı Fetullah Gülen, örgütün zayıfladığını da itiraf etti.