Başörtüsü için anayasa turu! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan A Haber'de flaş açıklamalar! Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu yalanı...

Bu teklif parlamentoya geldikten sonra CHP'nin tutumundan bağımsız olarak söylüyorum diğer partilerle olumlu bir iklim oluşma ihtimalini yüksek gördüm.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ NASIL OLACAK?

Düzenleme tüm kadınları kapsayacak. Başı açık ve kapalı gibi bir ayrım olmayacak. Basit çoğunlukluklarla Türkiye'nin yıllarca acısını ödediği bir konunun yeniden Türkiye'nin önüne gelmesi mümkündür. Ama nitelikli çoğunlukla bu konu Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkacaktır.

"EVLİLİK BİRLİĞİNİ ANAYASAYA KOYUYORUZ"

Kadınla erkek arasında kurulacağını anayasaya koyuyoruz.

"CHP'LİLERİN YAPTIĞI BASKINDIR"

Ne demek hakime parmak sallamak. Vekiller mahkeme basar tehdit eder mi?

KILIÇDAROĞLU'NUN UYUŞTURUCU YALANI

Sayın Kılıçdaroğlu devlete, hükümete ve kolluk kuvvetlerine iftira atmaktadır. Elinde belge varsa çık ortaya koy. Birilerinin lafıyla ağzından çıkanı kulağı duymayacak cümleler kurmak ana muhalefetin başındaki genel başkana bunlar yakışmaz. Kimler onlar bilmiyorum. Sonuçta bir laf söylenirken, 'Bu lafın karşılığı nedir? Türkiye'de buna kim inanır?' Bunlar düşünülür... Bu söyledikleri Türkiye'nin aleyhinedir. Uyuşturucu suçuna verilen cezayı artırdık. Terörün infazıyla aynı hale getirdik.

"İFTİRA ETMEK BİZİM HUKUMUZDA SUÇTUR"

Kolluk güçlerimize ve yargımıza çok net bir şekilde iftira etmiştir. Konuya yargıya intikal ettiğinde ıspat hakkı da var. Elinde bilgi, belge ne varsa ortaya koymalıdır. Buradan hodrimeydan diyorum. İddia ede ede iftira etmek büyük bir suçtur. Bazıları soru sorarak, bazıları iddia ederek, bazıları da hüküm cümlesi kurarak iftira ediyor. İftia etmek bizim hukukumuzda çok net şekilde suçtur.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'DAN İADE SÜRECİ

İsveç Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine ülkemize gelecek. Bu konular orada da görüşülecek. Teröre destek noktasında Türkiye'nin terörle mücadelesine detsek olucu adımlar atarlarsa, Türkiye'ye silah ambargosu dahil yaptırımlar konusunu gözden geçirip geri adım atarlarsa NATO'ta tam üyelik sürecini nihayete erdirebiliriz.

İadeler konusunda şu ana kadar olumlu bir gelişme yok. Olumlu görüşmeler var. Kendilerine göre izahları var. Kendi değerlendirmeleri var. Bize iade edilmiş ne Finlandiya'dan ne de İsveç'ten herhangi bir kişi yok."