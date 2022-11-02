Bakalım CHP buna ne diyecek? HDP'li Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık yıkım sürecidir

CHP BU SKANDALA NE DİYECEK

CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin HDP tarafından hedef alınmasına şuana kadar sessiz kaldı.

Cumhurbaşkanlığı için HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP'ninbu skandal karşısında ne kadar susacağı ya da tavrının ne olacağı merak ediliyor.

BAKANLIK VAADİ VE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

CHP tarafından HDP'ye bakanlık vaadinde bulunulmuş HDP ise "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleriz" açıklaması yapmıştı.