Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.11.2022 16:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2022 17:12
    ABONE OL

    Bakalım CHP buna ne diyecek? HDP'li Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık yıkım sürecidir

    Cumhuriyet Halk Partisi ile gizli ortaklığı ifşa olan HDP bu kez Meclis'te Cumhuriyeti hedef aldı. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhuriyet'in ilk 100 yılını 'yıkım' olarak niteledi! Buldan, "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz." dedi. HDP'ye bakanlık vaadinde dahi bulunan CHP'nin bu çıkışa ne diyeceği merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Bakalım CHP buna ne diyecek?

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, Cumhuriyeti hedef aldı!

    Cumhuriyet Halk Partisi ile ortaklığı artık ifşa olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Meclis'te yaptığı açıklamada 'Cumhuriyetin ilk 100 yılının yıkım projesi' olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti.

    HDP Cumhuriyete saldırdı | İZLE

    HDP'Lİ PERVİN BULDAN: CUMHURİYET 100 YILLIK BİR YIKIM SÜRECİDİR
    Pervin Buldan, Cumhuriyet'i hedef aldığı açıklamada şunları söyledi;

    "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz."

    CHP BU SKANDALA NE DİYECEK
    CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin HDP tarafından hedef alınmasına şuana kadar sessiz kaldı.

    Cumhurbaşkanlığı için HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP'ninbu skandal karşısında ne kadar susacağı ya da tavrının ne olacağı merak ediliyor.

    BAKANLIK VAADİ VE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
    CHP tarafından HDP'ye bakanlık vaadinde bulunulmuş HDP ise "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleriz" açıklaması yapmıştı.

        Önce CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" demişti ardından da CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyledi.

        Yalım, "Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabii ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir." şeklinde konuşmuştu.

        HDP'NİN ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU
        Bakanlık vaadi sonrası HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın ifadeleriyle kanıtlandı.

        İSMAİL SAYMAZ AÇIKLADI: AHMET TÜRK ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU DEDİ
        İsmail Saymaz CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Amerika'ya gittiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk'le karşılaştık. Cumhurbaşkanı adayı sohbeti açıldı. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana dedi." ifadelerini kullandı.

        Saymaz şunları söyledi;

        "Amerika'ya gittiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk'le karşılaştık. Cumhurbaşkanı adayı sohbeti açıldı. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana dedi. Tereddütsüz dedi bunu. O olursa ona vermeyi düşünüyoruz dedi."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başörtüsü teklifi için ziyaretler başladı
        Haberler Güncel Bakalım CHP buna ne diyecek? HDP'li Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık yıkım sürecidir
            SON DAKİKA