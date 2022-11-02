Bakalım CHP buna ne diyecek? HDP'li Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık yıkım sürecidir

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, Cumhuriyeti hedef aldı!
Cumhuriyet Halk Partisi ile ortaklığı artık ifşa olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Meclis'te yaptığı açıklamada 'Cumhuriyetin ilk 100 yılının yıkım projesi' olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti.
HDP Cumhuriyete saldırdı | İZLE
HDP'Lİ PERVİN BULDAN: CUMHURİYET 100 YILLIK BİR YIKIM SÜRECİDİR
Pervin Buldan, Cumhuriyet'i hedef aldığı açıklamada şunları söyledi;
"Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz."
CHP BU SKANDALA NE DİYECEK
CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin HDP tarafından hedef alınmasına şuana kadar sessiz kaldı.
Cumhurbaşkanlığı için HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP'ninbu skandal karşısında ne kadar susacağı ya da tavrının ne olacağı merak ediliyor.
BAKANLIK VAADİ VE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
CHP tarafından HDP'ye bakanlık vaadinde bulunulmuş HDP ise "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleriz" açıklaması yapmıştı.