Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlip'teki saldırıya ilişkin açıklama: Bu saldırılar insanı durumun kötüleşmesine yol açmaktadır

Dışişleri: İdlip'te yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı üç ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar, bölgede sükunetin korunmasına ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalara zarar vermekte, insani durumun daha da kötüleşmesine yol açmaktadır.



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