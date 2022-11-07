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    • Güncel
    • 07.11.2022 23:36
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    • 07.11.2022 23:38
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlip'teki saldırıya ilişkin açıklama: Bu saldırılar insanı durumun kötüleşmesine yol açmaktadır

    Dışişleri: İdlip'te yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı üç ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar, bölgede sükunetin korunmasına ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalara zarar vermekte, insani durumun daha da kötüleşmesine yol açmaktadır.

    Bakanlık’tan İdlip’teki saldırıya sert kınama

    Dışişleri: İdlip'te yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı üç ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar, bölgede sükunetin korunmasına ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalara zarar vermekte, insani durumun daha da kötüleşmesine yol açmaktadır.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlip'teki saldırıya ilişkin açıklama: Bu saldırılar insanı durumun kötüleşmesine yol açmaktadır
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