Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulan 'tefeci' sorusuna Faik Öztrak da yanıt veremedi! Gazeteciyi hedef aldı

A Haber Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırdı | İZLE

KILIÇDAROĞLU: BİLMİYORUM

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise çok manidar oldu. Daha önce tefeci dediği Londra'ya yönelik bu kez 'bilmiyorum' savunmasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Olumsuz bir görüşme yapmadım. Kim size söyledi bilmiyorum. İngiltere'nin gri listede olduğunu bilmiyorum. İngiltere gri listedeyse o zaman fonlar gelmezler. Kara para ile Türkiye'nin bir ilgisi olmamalı" ifadeleriyle soruyu geçiştirmeye çalıştı.

FAİK ÖZTRAK'A SORULDU

CHP'nin MYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a Alpaslan Düven'in sorduğu bu soru yöneltildi.

GAZETECİYİ TROLLÜKLE SUÇLADI

Öztrak "Atv'nin gönderdiği soru" ifadeleriyle sorulan soruya "Bu soruyu soran basın mensubu değil olsa olsa trol olur." dedi.