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    • Güncel
    • 07.11.2022 17:17
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    • 07.11.2022 17:30
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulan 'tefeci' sorusuna Faik Öztrak da yanıt veremedi! Gazeteciyi hedef aldı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce 'tefeci' ve 'faizci' dediği Londra'ya giderek "Parayı buldum" ifadeleriyle video çekti. A Haber Kılıçdaroğlu'nu sergilediği bu ikiyüzlülüğü Kılıçdaroğlu'na sordu. Kılıçdaroğlu, A Haber Muhabiri Alpaslan Düven'in sorusuna 'bilmiyorum' şeklinde yanıtladı. Aynı soru ve soru karşısında Kılıçdaroğlu'nun sergilediği tavır bu kez CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Faik Öztrak da en az Kemal Kılıçdaroğlu kadar skandal bir yanıta imza atarak A Haber muhabiri Alpaslan Düven'i hedef aldı.

    takvim.com.tr
    Bay Kemal’den de beter!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'hamburger yedim" diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik ABD muammasının ardından rotasını çevirdiği Londra'da riyakar bir tutum sergiledi.


    Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada 'parayı buldum' çıkışı yaptı.

    Kurduğu temasları anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler sizin ihtiyacınız olan paraya buldum!" şeklinde bir açıklamada bulundu.

    LONDRA'YI TEFECİLERİN MERKEZİ DİYE HEDEF ALMIŞTI

    9 Şubat 2022 tarihli CHP'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu, o dönem Londra'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi mesnetsiz iddialar üzerinden hedef alıp "Londra'ya bir avuç tefeciye, dilenmeye gitti" ifadelerini kullanmıştı.



    Sözlerinin devamında İsmet İnönü ile Lord Curzon'ın anısını anlatarak algı yapmaya çalışan CHP lideri şu açıklamayı yapmıştı;

    "Lord Curzon, Lozan'da İnönü'ye diyor ya; 'Bir gün benden bir şeyler istemeye geleceksin, ben de bugün reddettiklerini önüne koyacağım' diye… Hiç gitmedi, dilenmedi İsmet Paşa"



    İnönü'nün Londra'ya gitmemesi ile övünen ve Nebati'yi şuçlayıp "Londra'ya bir avuç tefeciye, dilenmeye gitti" şeklinde kara propaganda yapan Kılıçdaroğlu'nun Londra'ya giderek para ve kaynak araması riyakar tutumunu birkez daha deşifre olmuş oldu.

        A HABER LONDRA'DA SORDU
        A Haber Muhabiri Alpaslan Düven, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu riyakar tutumunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne sordu.

        "DÜN TEFECİLER DEDİNİZ BUGÜN..."
        Londra'da yapılan basın toplantısına katılan A Haber Muhabiri Düven "İngiltere artık AB'nin bir parçası değil. Yaklaşık binlerce hukuki işlemi silip atan bir ülke. Siz daha önce de İngiltere için 'tefeciler' demiştiniz. Ululsararası Şeffaflık Derneğinin açıklamalarına göre 1 numaralı kara para aklama ülkesi, resmi olarak Times gazetesinin de manşetten vermiş olduğu bir haberdir bu. Bugün Londra'dasınız 'tefeciler' dediniz hükümeti suçladınız. Ama bugün İngiltere'de yatırımcılara 'Türkiye'ye gelin yatırım yapın' çağrısında bulunuyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?" ifadeleriyle hem Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlülüğünü yüzüne vurup hem de sorusunu yöneltti.

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        KILIÇDAROĞLU: BİLMİYORUM
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise çok manidar oldu. Daha önce tefeci dediği Londra'ya yönelik bu kez 'bilmiyorum' savunmasını yaptı.

        Kılıçdaroğlu, "Olumsuz bir görüşme yapmadım. Kim size söyledi bilmiyorum. İngiltere'nin gri listede olduğunu bilmiyorum. İngiltere gri listedeyse o zaman fonlar gelmezler. Kara para ile Türkiye'nin bir ilgisi olmamalı" ifadeleriyle soruyu geçiştirmeye çalıştı.

        FAİK ÖZTRAK'A SORULDU
        CHP'nin MYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a Alpaslan Düven'in sorduğu bu soru yöneltildi.

        GAZETECİYİ TROLLÜKLE SUÇLADI
        Öztrak "Atv'nin gönderdiği soru" ifadeleriyle sorulan soruya "Bu soruyu soran basın mensubu değil olsa olsa trol olur." dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NUN DALGA GEÇTİĞİMİ İDDİA ETTİ
        Kılıçdaroğlu'na sorulan soruyu korsan bildiri olarak niteleyen Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun 'Bilmiyorum' diyerek muhabirle aslında dalga geçtiğini iddia etti.

        Öztrak soru soran gazeteciyi hedef alırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce tefeci dediklerinin kapısına gidip fon isteme riyakârlığını ise görmezden gelerek geçiştirdi.

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