Öz Erciş 'Laikliği' bahane etti, Nevşin Mengü'den skandala destek gecikmedi: Tuvalete gitmek ile namaz kılmak bir mi?

Mengü'nün yaptığı yayında sarf ettiği sözler şöyle:

"'Tüm dünya bize göre şekillendirilsin, çünkü neden biz böyle istiyoruz' diyorlar. 'Müslümanlara ayrımcılık, tuvalete duruyorsunuz da namaza durmuyorsunuz' falan. 'Tuvalete duruyorsunuz da namaza durmuyorsunuz' denilerek linç edildi firma. Tuvalet ile namaz bir mi? Altıma altıma yapacağım diye otobüse mi mıçsın?"

