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    • Güncel
    • 07.11.2022 18:01
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    • 07.11.2022 18:28
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    Öz Erciş 'Laikliği' bahane etti, Nevşin Mengü'den skandala destek gecikmedi: Tuvalete gitmek ile namaz kılmak bir mi?

    Öz Erciş Seyahat namaz kılmak isteyen yolcusunun talebini reddedip, konuyu 'laikliğe' bağlayan "Birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen yolcuların anayasal hakları görmezden gelinemez" açıklamasını yaptı. 28 Şubat'ı aratmayan skandal açıklama CHP yandaşı fondaş gazeteci Nevşin mengü'den destek gecikmedi. Mengü, "Tuvalet için tabii ki mola verecek. Tuvalete gitmek ile namaz kılmak bir mi?" dedi.

    takvim.com.tr
    28 Şubat kafalı açıklamaya Nevşin’den destek!

    Şehirlerarası taşımacılık firması Öz Erciş Seyahat ile yolculuk yapan Abdullah Gündüz isimli bir vatandaş, namaz kılmak için 3 dakikalık bir mola verilmesini talep etti.

    Fondaş Nevşin Mengü'den Öz Erciş'in skandal 'Laiklik' bahanesine destek



    Araç sürücüsü ise mola vermenin mümkün olmadığını ve namazı sonra kılmasını yolcuya iletti.



    'LAİKLİK' BAHANE EDİLDİ: "TAM 28 ŞUBAT KAFASI"
    Olayı sosyal medyada yayılması üzerine Öz Erciş Turizm, 'laikliği' bahane ederek "Birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen yolcuların anayasal hakları görmezden gelinemez" açıklamasını yaptı.



    Firma tarafından yapılan bu açıklama sosyal medyada büyük tepki toplarken "Tam 28 Şubat kafası" yorumları yapıldı.



        FONDAŞ NEVŞİN'DEN SKANDALA DESTEK
        Tüm bu yaşanan gelişmelere ilişkin bugün yayınladığı videoda değerlendirmelerde bulunan CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, Öz Erciş isimli seyahat firmasını savundu.

        "TUVALETE GİTMEK İLE NAMAZ KILMAK BİR Mİ?"
        Yayınladığı videoda namaz için mola verilmemesi gerektiğini savunan Mengü, "Tuvalet için tabii ki mola verecek. Tuvalete gitmek ile namaz kılmak bir mi?" ifadelerini kullandı.

        Mengü'nün yaptığı yayında sarf ettiği sözler şöyle:

        "'Tüm dünya bize göre şekillendirilsin, çünkü neden biz böyle istiyoruz' diyorlar. 'Müslümanlara ayrımcılık, tuvalete duruyorsunuz da namaza durmuyorsunuz' falan. 'Tuvalete duruyorsunuz da namaza durmuyorsunuz' denilerek linç edildi firma. Tuvalet ile namaz bir mi? Altıma altıma yapacağım diye otobüse mi mıçsın?"
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