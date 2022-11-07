Öz Erciş 'Laikliği' bahane etti, Nevşin Mengü'den skandala destek gecikmedi: Tuvalete gitmek ile namaz kılmak bir mi?

Şehirlerarası taşımacılık firması Öz Erciş Seyahat ile yolculuk yapan Abdullah Gündüz isimli bir vatandaş, namaz kılmak için 3 dakikalık bir mola verilmesini talep etti.
Araç sürücüsü ise mola vermenin mümkün olmadığını ve namazı sonra kılmasını yolcuya iletti.
'LAİKLİK' BAHANE EDİLDİ: "TAM 28 ŞUBAT KAFASI"
Olayı sosyal medyada yayılması üzerine Öz Erciş Turizm, 'laikliği' bahane ederek "Birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen yolcuların anayasal hakları görmezden gelinemez" açıklamasını yaptı.
Firma tarafından yapılan bu açıklama sosyal medyada büyük tepki toplarken "Tam 28 Şubat kafası" yorumları yapıldı.