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Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da sıkıştı! A Haber 'tefeciler' sözlerini hatırlattı

Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da sıkıştı! A Haber 'tefeciler' sözlerini hatırlattı
05.11.2022 22:53

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce İngiltere'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef almış ve "Para dilenmeye gidiyor" demişti. Geçtiğimiz günlerde 'tefeci' ve 'faizci' dediği Londra'ya giden ve, "Parayı buldum" diye video çeken Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle çelişen sözleri riyakar siyasetini bir kez daha gözler önüne sermişti. A Haber bu ikiyüzlülüğü Kılıçdaroğlu'na sordu. Kılıçdaroğlu ise "İngiltere'nin gri listede olduğunu bilmiyorum. İngiltere gri listedeyse o zaman fonlar gelmezler." yanıtını verdi.

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