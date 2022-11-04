Kılıçdaroğlu yine çark etti! Şubat'ta 'tefeci' dediği Londra'dan Kasım'da para dilendi





Ancak arşivlerde yer alan bir video CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.



9 Şubat 2022 tarihli CHP'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu, o dönem Londra'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi mesnetsiz iddialar üzerinden hedef alıp "Londra'ya bir avuç tefeciye, dilenmeye gitti" ifadelerini kullanmıştı.





Sözlerinin devamında İsmet İnönü ile Lord Curzon'ın anısını anlatarak algı yapmayan çalışan CHP lideri şu açıklamayı yapmıştı;



"Lord Curzon, Lozan'da İnönü'ye diyor ya; 'Bir gün benden bir şeyler istemeye geleceksin, ben de bugün reddettiklerini önüne koyacağım' diye… Hiç gitmedi, dilenmedi İsmet Paşa"