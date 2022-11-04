Kılıçdaroğlu yine çark etti! Şubat'ta 'tefeci' dediği Londra'dan Kasım'da para dilendi

Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık çalışmalarına hız verdi.
Geride bıraktığımız haftalarda ABD'ye icazet almaya 'beni işaret edin' demeye giden Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yedim" diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.
İCAZETTE YENİ DURAK İNGİLTERE
ABD'den döner dönmez "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet turundaki yeni durağı ise İngiltere oldu.
LONDRA'DAN İCAZETİ ALDI!
Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada dikkat çeken temaslar kurdu.
Kurduğu temasları anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler sizin ihtiyacınız olan paraya buldum!" şeklinde konuşarak, tefeci ve faizci suçlamasında bulunduğu Londra'dan icazeti aldığını ağzı kulaklarına vararak duyurdu.
Ancak arşivlerde yer alan bir video CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.
9 Şubat 2022 tarihli CHP'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu, o dönem Londra'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi mesnetsiz iddialar üzerinden hedef alıp "Londra'ya bir avuç tefeciye, dilenmeye gitti" ifadelerini kullanmıştı.
Sözlerinin devamında İsmet İnönü ile Lord Curzon'ın anısını anlatarak algı yapmayan çalışan CHP lideri şu açıklamayı yapmıştı;
"Lord Curzon, Lozan'da İnönü'ye diyor ya; 'Bir gün benden bir şeyler istemeye geleceksin, ben de bugün reddettiklerini önüne koyacağım' diye… Hiç gitmedi, dilenmedi İsmet Paşa"