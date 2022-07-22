Faik Öztrak'a tepki gösteren 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu o gün yaşananları anlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ekonomi kötü algısını işlemek için şehir şehir geziyor.
Öztrak Elazığ'da yine Türk ekonomisini karalamak isterken 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu Öztrak'ın tepkisiyle karşılaştı.
Emekli olduğunu söyleyen 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu Faik Öztrak ve yanındaki heyete "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı katıyorsunuz? Hiç bir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum." dedi.
"TÜRKİYEMİZİ SATMAYIN"
"Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor?" ifadesini kullanan Mevlüde Teyze "Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın? Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk. Parmak sallayan çok, Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil" dedi.
MEVLÜDE TEYZE O GÜNÜ ANLATTI
Faik Öztrak'a adeta ders veren Mevlüde teyze o gün yaşananları A Haber'e anlattı.
Mevlüde teyze 6'lı masa üyelerine de tepki gösterdi.
Mevlüde teyze şunları söyledi;
"Sizin bu yaptıklarınızı görünce çok üzülüyorum dedim. Neden geldiniz, ortalığı karıştırmaya mı geldiniz dedim. Kızımı yıllar önce ameliyat ettirecektim, parayı peşin almadan kızımı ameliyat etmediler, bu hastanelerde çalışan herkesin, reisimizin Allah işlerini güçlerini rast getirsin, her şeyimiz var, eskiden yedi yataklı odalarda yatıyordu."
6'lı masa ile ilgili konuşan Mevlüde Benderlioğlu, "Erbankan'ın kemikleri sızlıyor. Davutoğlu ve Babacan için o zaman neden konuşmadınız neden babayiğitlik yapmadınız, o zaman neden sesiniz çıkmadı" ifadelerini kullandı.