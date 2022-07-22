Faik Öztrak'a tepki gösteren 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu o gün yaşananları anlattı

Mevlüde teyze şunları söyledi;

"Sizin bu yaptıklarınızı görünce çok üzülüyorum dedim. Neden geldiniz, ortalığı karıştırmaya mı geldiniz dedim. Kızımı yıllar önce ameliyat ettirecektim, parayı peşin almadan kızımı ameliyat etmediler, bu hastanelerde çalışan herkesin, reisimizin Allah işlerini güçlerini rast getirsin, her şeyimiz var, eskiden yedi yataklı odalarda yatıyordu."

6'lı masa ile ilgili konuşan Mevlüde Benderlioğlu, "Erbankan'ın kemikleri sızlıyor. Davutoğlu ve Babacan için o zaman neden konuşmadınız neden babayiğitlik yapmadınız, o zaman neden sesiniz çıkmadı" ifadelerini kullandı.