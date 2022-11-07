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    • 07.11.2022 16:59
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    • 07.11.2022 16:59
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İzmir depreminin hasar tespit raporunu açıkladı

    Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İzmir’deki depremin ardından ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendirdi. 213’ü hasarsız, 80’inde az hasar tespit edildi. Hasarlı binalarla ilgili adımlarımızı atmaya başladık” dedi.

    İHA
    İşte İzmir depreminin hasar tespit raporu! Bakan açıkladı

    4 Kasım'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geldi. Kent genelinde vatandaşlar ve binalar depremden etkilenirken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespitiyle alakalı son durumu sosyal medya hesabından açıkladı.

    Depremin ardından Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, ekiplerin gelen ihbarları değerlendirerek 293 binayı incelediğini kaydeden Bakan Kurum, binaların 213'ünün hasarsız olduğunu, 80'inde ise az hasar tespit edildiğini ifade etti.

    Bakan Kurum, hasarlı binalarla ilgili adımları atmaya başladıklarını vurgulayarak, İzmir'e ve İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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