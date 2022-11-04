İşte Togg'un adım adım üretim aşaması! Tesla'nın kalite mühendisinden Togg'a büyük övgü

Togg, 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla banttan inmişti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg seri üretime hız kesmeden başladı.
TOGG NASIL ÜRETİLİYOR | VIDEO
TOGG NASIL ÜRETİLİYOR?
Bursa, Gemlik'te hız kesmeden üretilen Togg'dan çok özel bir paylaşım geldi.
Adım adım üretim aşamasının görüntülendiği videoda, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız." ifadeleri kullanıldı.
TESLA'NIN KALİTE MÜHENDİSİNDEN TOGG'A ÖVGÜ
Togg'un üretim görüntülerini paylaşması sonrası görüntüler yüz binlerce kez izlenirken, on binlerce kişi de paylaştı. Videoyu izleyenler arasında yer alan Tesla'nın kalite mühendisi Ramazan Zaybak, Togg'a övgüler dizdi. Zaybak, Togg ile ilgili paylaşımında "Burada gördüğünüz her şey kesinlikle en üst düzey otomotiv endüstrisi standartlarında. Bu otomobil üretim kalitesi bakımından birçok kişiyi şaşırtacak." ifadelerini kullandı. Zaybak'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.