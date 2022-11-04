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    • 05.11.2022 09:16
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    İşte Togg'un adım adım üretim aşaması! Tesla'nın kalite mühendisinden Togg'a büyük övgü

    85 milyonun gururu Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg 29 Ekim'de Başkan Erdoğan'ın katılımıyla banttan inmişti. Seri üretime geçen Togg, sosyal medya hesabından adım adım üretim aşamasını paylaştı. Üretim aşamasını gören Tesla'nın kalite mühendisi Ramazan Zaybak, Togg'a övgüler dizerken, "Bu otomobil üretim kalitesi bakımından birçok kişiyi şaşırtacak." yorumunda bulundu. İşte o anlar...

    Milli gurur nasıl üretiliyor?

    Togg, 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla banttan inmişti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg seri üretime hız kesmeden başladı.

    TOGG NASIL ÜRETİLİYOR | VIDEO

    TOGG NASIL ÜRETİLİYOR?
    Bursa, Gemlik'te hız kesmeden üretilen Togg'dan çok özel bir paylaşım geldi.



    Adım adım üretim aşamasının görüntülendiği videoda, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız." ifadeleri kullanıldı.

    TESLA'NIN KALİTE MÜHENDİSİNDEN TOGG'A ÖVGÜ
    Togg'un üretim görüntülerini paylaşması sonrası görüntüler yüz binlerce kez izlenirken, on binlerce kişi de paylaştı. Videoyu izleyenler arasında yer alan Tesla'nın kalite mühendisi Ramazan Zaybak, Togg'a övgüler dizdi. Zaybak, Togg ile ilgili paylaşımında "Burada gördüğünüz her şey kesinlikle en üst düzey otomotiv endüstrisi standartlarında. Bu otomobil üretim kalitesi bakımından birçok kişiyi şaşırtacak." ifadelerini kullandı. Zaybak'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.



        TOGG'UN RENKLERİ
        Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.

        Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

        TOGG'un renkleri: ''Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya, Pamukkale''

        Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

        Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

            "ÜLKEMİZİN SAHİP OLDUĞU EŞSİZ GÜZELLİKLERDEN İLHAM ALIYORUZ"
            Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

            "Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz.

            Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye'mizden ilham aldık. 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz."

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            Haberler Güncel İşte Togg'un adım adım üretim aşaması! Tesla'nın kalite mühendisinden Togg'a büyük övgü
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