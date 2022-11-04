İşte Togg'un adım adım üretim aşaması! Tesla'nın kalite mühendisinden Togg'a büyük övgü

TESLA'NIN KALİTE MÜHENDİSİNDEN TOGG'A ÖVGÜ

Togg'un üretim görüntülerini paylaşması sonrası görüntüler yüz binlerce kez izlenirken, on binlerce kişi de paylaştı. Videoyu izleyenler arasında yer alan Tesla'nın kalite mühendisi Ramazan Zaybak, Togg'a övgüler dizdi. Zaybak, Togg ile ilgili paylaşımında "Burada gördüğünüz her şey kesinlikle en üst düzey otomotiv endüstrisi standartlarında. Bu otomobil üretim kalitesi bakımından birçok kişiyi şaşırtacak." ifadelerini kullandı. Zaybak'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.