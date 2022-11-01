Yerli otomobil TOGG'a talep yağıyor! Vatandaşlar CİMER'e yazdı: Yetkilileri şaşırtan talepler

TOGG'A BÜYÜK TALEP
Ancak, Togg için şimdiden büyük talep var. Tüketiciler nereye başvuracaklarını bilemedikleri için farklı yöntemler deniyor.
SÜNNET VE DÜĞÜN İÇİN...
Vatandaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini ilettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) Togg için talep yağdı. Bugüne kadar CİMER'e 6 binin üzerinde kişi Togg için başvuru yaptı. Aralarında ilginç talepler de var. Sabah'ta yer alan habere göre, çocuğunun sünneti için sünnet arabası, kızının düğünü için gelin arabası isteyenler de var.
Togg bayilik teşkilatı yerine kullanıcıya yakın olmak için doğrudan satış modelini seçti. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olanların başarılı olduğunu söyledi.