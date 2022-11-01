Yerli otomobil TOGG'a talep yağıyor! Vatandaşlar CİMER'e yazdı: Yetkilileri şaşırtan talepler



Togg, satış sonrası servis hizmetlerini de kendi bünyesinde verecek. Sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada servis istasyonları kurulacak.

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2023'TE ÜRETİM HEDEFİ 20 BİN ADET

TOGG Gebze Kampüsü'nün yıllık kapasitesi 175 bin adet. İlk yıl 20 bin adetlik üretim hedefleniyor. Yeni modellerin gelişiyle üretim 2026'da 100 bin adeti bulacak. Togg'un yollara çıkacak ilk modeli elektrikli C-SUV olacak. Ardından 2025'in ilk yarısında sedan, 2026'da C-X Coupe modeli otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, beş modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.