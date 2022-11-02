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    • Güncel
    • 02.11.2022 22:28
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    • 02.11.2022 22:48
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    Başkan Erdoğan’ın Togg kullanırken ilk görüntüleri A Haber'de yayınladı! Başkan Erdoğan'dan çok özel açıklamalar

    85 milyonun gururu olan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg 29 Ekim'de banttan inmişti. ATV, A Haber, A Para ve A News’in ortak canlı yayınnda konuk olan Başkan Erdoğan'ın Togg'un direksiyonuna geçtiği özel görüntüler A Haber ekranlarında ilk kez yayınlandı. İşte o anlar ve Başkan Erdoğan'ın Togg ile ilgili çok özel açıklamaları...

    Başkan Erdoğan TOGG direksoyununda

    Başkan Erdoğan ATV, A Haber, A Para ve A News'in ortak canlı yayınnda konuk oldu. Gündeme ilişikin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg hakkında da çok özel açıklamalarda bulundu.



    BAŞKAN ERDOĞAN'IN TOGG KULLANIRKEN İLK GÖRÜNTÜLERİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli otomobili olan Togg'u kullanırken ilk görüntüleri A Haber canlı yayınında gösterildi.



    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la ile birlikte sürdüğü görülen görüntülerde, Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaşın Togg hakkında bilgi verdiği görülüyor.



    HADİ BAKALIM BİSMİLLAH
    Görüntülerin devamında direksiyon koltuğunda olan Başkan Erdoğan "Hadi Bakalım Bismillah" diyerek 29 Ekim'de banttan indirerek sahneye gittiği anlar gösteriliyor. Vatandaşların 'reis,başkanım' sloganlarına ise Başkan Erdoğan el sallayarak karşılık veriyor.



        O ANLARI GÜLÜMSEYEREK ANLATTI
        Başkan Erdoğan o anları gülümseyerek izlerken, o gün yaşananları anlattı. Başkan Erdoğan "Togg'daki tüm işçilerle, mühendislerle resim çektirdik. Ardından fabrikayı gezdik. Fabrikada her şey robotik. Tüm kaynak sistemleri robotik işlemlerle yapılıyor." ifadelerini kullandı.



        "160'A KADAR ÇIKMIŞTIM"
        "Araç bulunduğu noktada, birilerini şımartmayalım da, olduğu yerde dönüyor. Hiç döndüğünün farkında değilsin ama o denli huzurlu o denli rahat bir araç. Hatta hanım bu duruma şaşırdı. Aşırı süratlı gitmedik ama ben 160'a kadar çıkmıştım. Hiç hissetmiyorsun. Ya Honda ya da Hyundai'den bir beyin daha aldılar, 2 beyin tümüyle Togg'a kumanda ediyor. Ellerine sağlık. Birimler arttıkça, eleman sayısı da artacak. Buradan 4,8 saniyede 0/100 kilometreye ulaşabiliyor, o kadar seri.



        FİYATI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
        Fiyatını sormaya başladılar. Biz de diyoruz ki aceleci olmayalım. Gemlik'te net bir cevap vermiştim. Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Piyasaya çıktığı anda kendi sınıfındaki araçlarla fiyat anlamında rekabet edebilecek. Buradaki babayiğitler sıradan masada oturan adamlar değiller, hepsi ülkenin sivrilmiş, saygın iş adamları. Oturacağız ve değerlendirmesini yapacağız. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp adımımızı atacağız.



            (ÖTV indirimi) A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız. Bir elektrikli araç var önümüzde, bunu teşvik etmek ve halkımıza sevdirmek bizim için önemli bir maharet olacak. 2022'nin temmuz ayıyla birlikte zaten ÖTV indirimi yapılmıştı. Yeni vergi düzenlemesiyle 160 kilovatı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bunların hepsini planlayarak yolumuza devam ediyoruz.



            KARADENİZ EKSİK
            7 ayrı üterim olacak. Vatandaşlarımız hangisini beğenirse onu alacak. Sadece otomobil değil renklerde seçenekler var. Arkadaşlarımız iyi çalışma ama yalnız 1 tane eksik bırakmışlar. Oda Karadeniz. Rize mi olsun? Ayder mi olsun? Getirin dedik çünkü yeşil eksik.
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            Başkan Erdoğan TOGG direksoyununda
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan’ın Togg kullanırken ilk görüntüleri A Haber'de yayınladı! Başkan Erdoğan'dan çok özel açıklamalar
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