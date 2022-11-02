Başkan Erdoğan’ın Togg kullanırken ilk görüntüleri A Haber'de yayınladı! Başkan Erdoğan'dan çok özel açıklamalar

Başkan Erdoğan ATV, A Haber, A Para ve A News'in ortak canlı yayınnda konuk oldu. Gündeme ilişikin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg hakkında da çok özel açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TOGG KULLANIRKEN İLK GÖRÜNTÜLERİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli otomobili olan Togg'u kullanırken ilk görüntüleri A Haber canlı yayınında gösterildi.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la ile birlikte sürdüğü görülen görüntülerde, Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaşın Togg hakkında bilgi verdiği görülüyor.
HADİ BAKALIM BİSMİLLAH
Görüntülerin devamında direksiyon koltuğunda olan Başkan Erdoğan "Hadi Bakalım Bismillah" diyerek 29 Ekim'de banttan indirerek sahneye gittiği anlar gösteriliyor. Vatandaşların 'reis,başkanım' sloganlarına ise Başkan Erdoğan el sallayarak karşılık veriyor.