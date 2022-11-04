CHP Togg'u hedef almaya devam ediyor! Mustafa Adıgüzel yerli otomobilden nasıl da rahatsız!

Türkiye Togg'un gururunu yaşarken CHP bu başarıyı küçümsemeye ve hedef almaya devam ediyor.

CHP'Lİ MUSTAFA ADIGÜZEL TOGG'U KÜÇÜMSEDİ

Son olarak CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Togg'un hedef aldı.

CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Adıgüzel, "Bunu böyle çok büyük bir iş yapmış gibi göstermek yanlış." ifadeleriyle tarihi projeyi küçümsedi.

Adıgüzel şu ifadelerle yerli otomobili önemsizleştirmeye çalıştı;

"Bunların karnı 'Togg' milletin aç. Zaten 1930'lu yıllarda uçak yapmış 1960'lı yıllarda otomobil üretmiş bir millete %80'i yabancı olan bir şeyi yeni bir şey diye yutturmak bu. Olsun yapılsın ama bundan 80 sene önce yapılabilen şeyler bunlar. Bu ülkede olması gereken şeyler zaten. "

Yayında bulunan DEVA Partili İdris Şahin, "Bir emek var buna saygı duymak lazım ama anlatıldığı kadar değil. " derken Adıgüzel, "Bunu böyle çok büyük bir iş yapmış gibi göstermek yanlış." dedi.