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    • Güncel
    • 04.11.2022 11:17
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    • 04.11.2022 11:18
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    CHP Togg'u hedef almaya devam ediyor! Mustafa Adıgüzel yerli otomobilden nasıl da rahatsız!

    Türkiye'nin yerli otomobili Togg 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla seri üretime başlamak için banttan indirildi. Türkiye yerli otomobilin gururunu yaşarken CHP bu başarıyı küçümsemeye ve hedef almaya devam ediyor. CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan CHP Ordu Milletvekişi Mustafa Adıgüzel, "Bunu böyle çok büyük bir iş yapmış gibi göstermek yanlış." ifadeleriyle tarihi projeyi küçümsedi. Mustafa Adıgüzel'in sözleri akıllara, CHP'li Engin Altay'ın "Hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile yanında olmayacağız." sözlerini getirdi.

    takvim.com.tr
    Togg yakmaya devam ediyor

    Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik Kampüsü 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

    TOGG BANTTAN İNDİ
    Seri üretimine başlanacak olan Togg'un ilk aracı bantta indi.

    İlk Togg'u Başkan Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı. Togg'u üretim bandından alan Erdoğan, Anadolu kırmızı renkli araçla törenin yapıldığı salona giriş yaptı.

    Türkiye Togg'un gururunu yaşarken CHP bu başarıyı küçümsemeye ve hedef almaya devam ediyor.

    CHP'Lİ MUSTAFA ADIGÜZEL TOGG'U KÜÇÜMSEDİ
    Son olarak CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Togg'un hedef aldı.

    CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Adıgüzel, "Bunu böyle çok büyük bir iş yapmış gibi göstermek yanlış." ifadeleriyle tarihi projeyi küçümsedi.

    Adıgüzel şu ifadelerle yerli otomobili önemsizleştirmeye çalıştı;

    "Bunların karnı 'Togg' milletin aç. Zaten 1930'lu yıllarda uçak yapmış 1960'lı yıllarda otomobil üretmiş bir millete %80'i yabancı olan bir şeyi yeni bir şey diye yutturmak bu. Olsun yapılsın ama bundan 80 sene önce yapılabilen şeyler bunlar. Bu ülkede olması gereken şeyler zaten. "

    Yayında bulunan DEVA Partili İdris Şahin, "Bir emek var buna saygı duymak lazım ama anlatıldığı kadar değil. " derken Adıgüzel, "Bunu böyle çok büyük bir iş yapmış gibi göstermek yanlış." dedi.

    ENGİN ALTAY'IN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ: EN DOĞRU İŞİ DE YAPSALAR...
    Mustafa Adıgüzel'in sözleri akıllara, CHP'li Engin Altay'ın itirafını getirdi.

    Engin Altay yıllar önce, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa, bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim." şeklinde utanç içeren ifadeler kullandı.

        KILIÇDAROĞLU VE CHP YANDAŞLARI DA HEDEF ALMIŞTI
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Togg'u hedef almıştı. Togg'un ilk tanıtımından belli bir süre sonra, "Oturdular büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi, bakanlar cumhurbaşkanları bir araya geldi, otomobil üretiyoruz dediler.. Nerede? Milleti kandırmak için" ifadelerini kullanmıştı.

        YERLİLİĞİ SORGULANDI
        CHP'nin kanalı Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan Emin Çapa ise Togg'la ilgili, "Motoru Alman Bosch, bataryası Çinli Siro..." gibi ifadeler kullanarak otomobilinin yerliliğini sorguladı.

        YILMAZ ÖDİL ERDOĞAN'I HEDEF ALINDI
        CHP'nin yayın organlarından Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, hadsiz bir şekilde Başkan Erdoğan'ı da hedef alarak "Reno var, Pejo var, bunun adı da Reco olsun…" ifadeleriyle hem Togg'u hem Erdoğan'ı hedef aldı.

        CHP ve yandaşları bu başarıyı hedef alan açıklamaları, geçmişte Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" için atılan ilk adımların hedef alınmasını akıllara getirdi.

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        Haberler Güncel CHP Togg'u hedef almaya devam ediyor! Mustafa Adıgüzel yerli otomobilden nasıl da rahatsız!
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