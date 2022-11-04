CHP Togg'u hedef almaya devam ediyor! Mustafa Adıgüzel yerli otomobilden nasıl da rahatsız!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik Kampüsü 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
TOGG BANTTAN İNDİ
Seri üretimine başlanacak olan Togg'un ilk aracı bantta indi.
İlk Togg'u Başkan Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı. Togg'u üretim bandından alan Erdoğan, Anadolu kırmızı renkli araçla törenin yapıldığı salona giriş yaptı.
Türkiye Togg'un gururunu yaşarken CHP bu başarıyı küçümsemeye ve hedef almaya devam ediyor.
CHP'Lİ MUSTAFA ADIGÜZEL TOGG'U KÜÇÜMSEDİ
Son olarak CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Togg'un hedef aldı.
CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Adıgüzel, "Bunu böyle çok büyük bir iş yapmış gibi göstermek yanlış." ifadeleriyle tarihi projeyi küçümsedi.
Adıgüzel şu ifadelerle yerli otomobili önemsizleştirmeye çalıştı;
"Bunların karnı 'Togg' milletin aç. Zaten 1930'lu yıllarda uçak yapmış 1960'lı yıllarda otomobil üretmiş bir millete %80'i yabancı olan bir şeyi yeni bir şey diye yutturmak bu. Olsun yapılsın ama bundan 80 sene önce yapılabilen şeyler bunlar. Bu ülkede olması gereken şeyler zaten. "
Yayında bulunan DEVA Partili İdris Şahin, "Bir emek var buna saygı duymak lazım ama anlatıldığı kadar değil. " derken Adıgüzel, "Bunu böyle çok büyük bir iş yapmış gibi göstermek yanlış." dedi.
ENGİN ALTAY'IN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ: EN DOĞRU İŞİ DE YAPSALAR...
Mustafa Adıgüzel'in sözleri akıllara, CHP'li Engin Altay'ın itirafını getirdi.
Engin Altay yıllar önce, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa, bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim." şeklinde utanç içeren ifadeler kullandı.