TOGG için CİMER'e 6 binden fazla başvuru! Resmen talep yağıyor
Son dakika haberleri... 29 Ekim'de Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Gemlik'teki TOGG fabrikasının açılması ve ilk seri üretimin banttan inmesinin ardından vatandaştan resmen talep yağıyor. Birçok vatandaş var olan aracını TOGG almak için satışa koyarken 6 bini aşkın vatandaş da CİMER'e başvuruda bulundu.
01.11.2022 11:52 - Son Güncelleme: 01.11.2022 11:52
Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretime başlanması dolayısıyla vatandaşların yaşadığı heyecan ve gurur, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gönderilen çok sayıda başvuruya yansıdı. Başvurularda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajları yer aldı.
Başvurularda, satış politikaları ile sürece yönelik görüşler yer aldı. Bazı vatandaşlar, Togg satışında TOKİ sisteminde olduğu gibi uzun vadeli taksitlerle alım imkanı sunulmasını talep etti.