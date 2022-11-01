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TOGG için CİMER'e 6 binden fazla başvuru! Resmen talep yağıyor

Son dakika haberleri... 29 Ekim'de Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Gemlik'teki TOGG fabrikasının açılması ve ilk seri üretimin banttan inmesinin ardından vatandaştan resmen talep yağıyor. Birçok vatandaş var olan aracını TOGG almak için satışa koyarken 6 bini aşkın vatandaş da CİMER'e başvuruda bulundu.

AA
01.11.2022 11:52 - Son Güncelleme: 01.11.2022 11:52
TOGG için CİMER’e 6 binden fazla başvuru! Resmen talep yağıyor

Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretime başlanması dolayısıyla vatandaşların yaşadığı heyecan ve gurur, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gönderilen çok sayıda başvuruya yansıdı. Başvurularda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajları yer aldı.

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TOGG için CİMER’e 6 binden fazla başvuru! Resmen talep yağıyor

Erdoğan tarafından 29 Ekim'de TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışının yapılması ve Togg'un ilk aracının üretim bandından indirilmesinin ardından CİMER'e çok sayıda mesaj ve başvuru gönderildi.

TOGG için CİMER’e 6 binden fazla başvuru! Resmen talep yağıyor

Başvurularda, yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg'un Türkiye adına gurur verici olduğu ifade edildi. Ayrıca vatandaşlar, Başkan Erdoğan'a Türkiye'nin vizyon projesi Togg için teşekkür etti.

TOGG için CİMER’e 6 binden fazla başvuru! Resmen talep yağıyor

Mesajlarda bazı taleplere de yer verildi. Vatandaşlar, engellilere sağlanan ÖTV indiriminin Togg için de geçerli olmasını istedi. Bazı vatandaşlar, TOGG Gemlik Kampüsü'nde çalışmak istediklerini belirtti.

TOGG için CİMER’e 6 binden fazla başvuru! Resmen talep yağıyor

Başvurularda, satış politikaları ile sürece yönelik görüşler yer aldı. Bazı vatandaşlar, Togg satışında TOKİ sisteminde olduğu gibi uzun vadeli taksitlerle alım imkanı sunulmasını talep etti.

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