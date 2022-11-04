CHP'nin Kur'an kursu düşmanlığı: Fındıklı Belediyesi'nin skandal girişimine mahkeme "dur" dedi

Rize'de CHP'li Fındıklı Belediyesi, meclis üyelerinin aldığı karar ile ilçe merkezinde 5 yıldır müftülük bünyesinde 4-6 yaş Kur'an kursu olarak hizmet veren binanın yeniden kurs binası olarak kiraya verilmeyeceğini kaymakamlığa yazıyla bildirerek, binanın kira sözleşme dönemi öncesinde boşaltılmasını talep etti.
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI
Kaymakamlık ise binanın yeniden Reyyan Kur'an Kursu tarafından kullanılması için belediyeye dilekçe yazdı. Belediye bunun üzerine binanın boşaltılması için noter aracılığı ile ihtarname yazarken, kaymakamlık yürütmenin durdurulması için Rize İdare Mahkemesine müracaatta bulundu.
Kaymakamlığın başvurusunu değerlendiren mahkeme, Fındıklı Belediye Meclisinin 9 Eylül 2022'de aldığı kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, söz konusu alanın Fındıklı Belediyesine tahsisinin yapıldığına dair Hazine ve Maliye Bakanlığında bir karar verilmediğini, yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırdı.
Mahkeme ayrıca hukuki durum neticelendirilinceye kadar Kur'an kursunun mevcut binada hizmetini devam ettirmesine, belediye tarafından kesilen suyun yeniden bağlanmasına ve indirilen kurs tabelasının yerine asılmasına karar verdi.
MAHKEMEDEN DERS NİTELİĞİNDE KARAR
Fındıklı Kaymakamlığı, Fındıklı Belediyesi'nin Kur'an Kursu'nu tahliye ettirmesine yönelik Rize İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Rize İdare Mahkemesi, Kur'an Kursu'nun faaliyet gösterdiği taşınmazın tahliye edilmesinin, durdurulması yönünde hüküm çıktı.