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    • 04.11.2022 21:23
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    • 04.11.2022 21:23
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    CHP'nin Kur'an kursu düşmanlığı: Fındıklı Belediyesi'nin skandal girişimine mahkeme "dur" dedi

    Rize'nin CHP'li Fındıklı Belediyesi; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4-6 yaş arasındaki çocuklara eğitim verilen Reyyan Kur’an Kursu’nu tahliye ettirme girişiminde bulundu. Kursun tabelasını indirip suyunu kesen belediyeye tepki gösteren veliler, kursa bidonlarla su taşımak zorunda kaldı. Kaymakamlığın başvurusunun ardından Rize İdare Mahkemesi, Kur’an Kursu’nun faaliyet gösterdiği taşınmazın tahliye edilmesine yönelik işlemin durdurulması yönünde karar verdi. Ders niteleğinde ifadeler içeren kararın ardından kursun, kısa sürede yeniden faaliyete geçmesi beklenirken, CHP'li yöneticilerin Kur'an kurslarını hedef alan ifadeleri yeniden akıllara geldi.

    CHP’nin Kur’an kursu düşmanlığı

    Rize'de CHP'li Fındıklı Belediyesi, meclis üyelerinin aldığı karar ile ilçe merkezinde 5 yıldır müftülük bünyesinde 4-6 yaş Kur'an kursu olarak hizmet veren binanın yeniden kurs binası olarak kiraya verilmeyeceğini kaymakamlığa yazıyla bildirerek, binanın kira sözleşme dönemi öncesinde boşaltılmasını talep etti.

    YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI
    Kaymakamlık ise binanın yeniden Reyyan Kur'an Kursu tarafından kullanılması için belediyeye dilekçe yazdı. Belediye bunun üzerine binanın boşaltılması için noter aracılığı ile ihtarname yazarken, kaymakamlık yürütmenin durdurulması için Rize İdare Mahkemesine müracaatta bulundu.

    Kaymakamlığın başvurusunu değerlendiren mahkeme, Fındıklı Belediye Meclisinin 9 Eylül 2022'de aldığı kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, söz konusu alanın Fındıklı Belediyesine tahsisinin yapıldığına dair Hazine ve Maliye Bakanlığında bir karar verilmediğini, yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırdı.

    Mahkeme ayrıca hukuki durum neticelendirilinceye kadar Kur'an kursunun mevcut binada hizmetini devam ettirmesine, belediye tarafından kesilen suyun yeniden bağlanmasına ve indirilen kurs tabelasının yerine asılmasına karar verdi.

    MAHKEMEDEN DERS NİTELİĞİNDE KARAR
    Fındıklı Kaymakamlığı, Fındıklı Belediyesi'nin Kur'an Kursu'nu tahliye ettirmesine yönelik Rize İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Rize İdare Mahkemesi, Kur'an Kursu'nun faaliyet gösterdiği taşınmazın tahliye edilmesinin, durdurulması yönünde hüküm çıktı.

        Kararda şu ifadeler yer aldı:
        Dava konusu işlemin, 4-6 yaş okul öncesi kreş binası (Kur'an Kursu) olarak kullanılan taşınmazın tahsisinin kaldırılmasına uzatılmasına ilişkin olması nedeniyle Anayasa'nın 24.ve 42. maddeleriyle korunan eğitim ve öğrenim hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı mahiyette olması ve uygulanmakla etkisi tükenecek ve ilerde hukuka aykırı bulunup yürütmesinin durdurulması ve ya karar verilmesi halinde de telafisi güç ve ya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararın cevap verme süresi geçip yeni karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına 2577 sayılı kanunun 20. ve 27. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye 30 gün süre tanınmasına ara kararı gereğini yerine getirmenin mecburi olduğu aksi halde, dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre bir karar verileceği hususunun, davalı idareye tebliğine 04.11.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

        VELİLER TEPKİLİ
        Çocuklarını Kur'an kursuna gönderen velilerden Leyla Hancı, gazetecilere, kursta yaşanan durumdan üzüntü duyduklarını belirtti.

        Veli olarak şaşkın olduklarını kaydeden Hancı, "Devam eden bir eğitim süreci var. Fakat tabelamız inmiş, sularımız kesilmiş. Şu anda kaloriferler yanmıyor. Hocalarımız bir yerden ısıtıcı bulmuş ve çocukları ısıtmaya çalışıyor. Ben bunu hiç yakıştıramadım." dedi.

            Münevver Demirel de çocuğunun 4 yaşında olduğunu kaydederek, "Anne kucağından sonra alıştığı bir kurum. Etkinlik, öğretmenleri her şeyi çok severek yapıyor. Bir anda suları kesildi. Ellerini yıkamaya gidiyorlar su yok. Bu yaştaki çocukların okulu böyle zorluklarla karşılaşmamaları gerekiyor. Severek eğlenerek geldikleri okulda su yok." diye konuştu.

            Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ise yaptığı açıklamada, yabancı dil eğitimi verecek kreş için binayı boşaltmak istediklerini söyledi.

            Çervatoğlu, binanın suyunun kaçak kullanıldığını öne sürdü.

            ÖZEL "ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ" DEMİŞTİ
            CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmiş ve okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özel'in okul öncesi Kur'an kurslarına dair açıklamalarına eleştirmişti.

            Erdoğan, "Neymiş efendim, dinini, diyaneti öğrenen çocuklar, üniversiteye gidince bilimin b'sini fiziğin f'sini matematiğin m'sini bilmiyormuş. Neymiş, Diyanet İşleri Başkanlığının okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş, çağ dışıymış. Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin. Asıl arkaik olan, asıl gerici olan Orta Çağ karanlığında asıl debelenen sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır" ifadelerini kullanmıştı.

                KÜÇÜK ÇOCUKLARI HEDEF ALDI
                CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmişti. Beko, Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki çocuklara dini eğitim vermesi orta çağ zihniyeti olduğunu iddia etmişti. Kani Beko, yerel gazeteye yaptığı açıklamalarda Kur'an Kursu'na giden çocukları hedef aldı.

                Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi çocuklara verdiği eğitim ve öğretimi eleştiren Kani Beko, "Bu durum hem laik ve bilimsel düşünceye, hem pedagojiye, hem de vicdan özgürlüğüne aykırıdır" iddiasında bulundu.

                Kani Beko, şunları söyledi: "Milli Eğitimi bir kenara atarak eğitime dahil edilen Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki kreş çocuklarına nasıl tebelleş olmaya çalıştığını görüyoruz. AKP iktidarı Cumhuriyet kazanımlarına savaş açmış bir şekilde oluşturduğu politikaları sonucunda milli güvenlik, adalet ve en son eğitim sisteminin yapısını bozarak bitirmek istiyor. Ülkeyi Taliban Afganistan'ına çevirerek yönetme arzusu içindeler."
                    İnce’den CHP’ye ve masaya yaylım ateşi!
                    Haberler Güncel CHP'nin Kur'an kursu düşmanlığı: Fındıklı Belediyesi'nin skandal girişimine mahkeme "dur" dedi
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