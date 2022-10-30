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    • 30.10.2022 18:30
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    SON DAKİKA: CHP'de Togg hazımsızlığı had safhada! Yılmaz Özdil aklı sıra dalga geçti rezil oldu

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı törenle Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yaşını kutladığı 29 Ekim 2022 tarihine yakışır bir şekilde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilki üretim bandından indi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP ve CHP destekçisi medyada Togg hazımsızlık yarattı. Yılmaz Özdil, hadsiz bir şekilde Başkan Erdoğan'ı da hedef alarak "Reno var, Pejo var, bunun adı da Reco olsun…" ifadelerini yazdı. Ancak bu paylaşımın altına takipçileri tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Yılmaz Özdil’in Togg hazımsızlığı

    "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan TOGG'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Montaj tesisinden yapılan canlı yayınla ilk akıllı cihaz C-SUV, seri üretim bandından indi.

    MUHALEFETİN TOGG HAZIMSIZLIĞI
    Türkiye'nin vizyon projelerinden olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına yaklaşırken geleceğe atılan büyük bir adım olan Togg, CHP'de ise hazımsızlık yarattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu davet gelmesine rağmen dün yapılan törene katılmazken Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de aklı sıra Togg'la dalga geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.

    "ADI RECEO OLSUN"
    Yılmaz Özdil, Twitter sayfasından "Reno var, Pejo var, bunun adı da Reco olsun…" paylaşımını yaptı.

    TEPKİ YAĞDI
    Yılmaz Özdil'in bu paylaşımına en güzel cevap ise paylaşımın altında verildi.

    İşte o paylaşımlardan bazıları:


        Zoruna gidenin... Dikiz aynası, yağmur sileceği ne bileyim işte...


        Hayatında heykelden başka bir şey görmemiş birinde TOGG travma etkisi yapmış


        Reco olsun bizim olsun. Yılmaz Bey, aynı dönemin çocuğuyuz, bir tık ötesi, kısa bir süre de olsa Avrupa'da yaşamış işçi ailesine mensubum. Eksiklikler oılabilir, giderilir. Önemli olan bize ait olanın sayısının artması. Her kesimden farklı düşüncede olsak da biz Türk milletiyiz.


            Yılmaz Bey! Başlamış olmanın hiç mi önemi yok? Neden değersizleştirme, önemsizleştirme gayreti içindesiniz. Adaleti eleştirelim, göçmen politikasını eleştirelim lakin bu eleştirilecek bir konu değil, lütfen...

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            Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'de Togg hazımsızlığı had safhada! Yılmaz Özdil aklı sıra dalga geçti rezil oldu
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