SON DAKİKA: CHP'de Togg hazımsızlığı had safhada! Yılmaz Özdil aklı sıra dalga geçti rezil oldu

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan TOGG'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Montaj tesisinden yapılan canlı yayınla ilk akıllı cihaz C-SUV, seri üretim bandından indi.

MUHALEFETİN TOGG HAZIMSIZLIĞI

Türkiye'nin vizyon projelerinden olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına yaklaşırken geleceğe atılan büyük bir adım olan Togg, CHP'de ise hazımsızlık yarattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu davet gelmesine rağmen dün yapılan törene katılmazken Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de aklı sıra Togg'la dalga geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.