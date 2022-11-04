Başkan Erdoğan A Haber canlı yayınında açıklamıştı: Cenk güdüm yeteneğiyle Yunanistan'ın uykularını kaçıracak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ATV, A Haber, A Para, A News ortak yayınında ilk kez açıkladığı Cenk füzesini ilk kez duyurmuştu. Başkan Erdoğan, "Cenk ve Gezgin gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz." dedi.
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii her geçen gün üzerine koyarak ilerlemeye devam ediyor. Son dönemlerde özellikle balistik füzeler ve seyir füzelerinde milli imkanlarla oldukça etkin çözümler ortaya koyan Ankara, bu alanda vites yükselterek devam edeceğe benziyor.
Üzerindeki sır perdesi henüz kalkmayan Milli Seyir Füzesi Gezgin'e geçtiğimiz günlerde Rize'deki test atışına tanıklık ettiğimiz Tayfun balistik füzesi eklenmiş ve ciddi ses getirmişti. Tayfun'un yankıları sürerken Başkan Erdoğan katıldığı ATV, A Haber, A Para, A News ortak yayınında kamuoyuyla ilk kez paylaşılan yeni bir milli füzeden bahsetti.
"Tayfun'un menzili 561 kilometre. Onu daha da artıracaklar." diyen Erdoğan, "Tabii bu 561 kilometre, Yunanlıları ürkütmeye başladı. Atina bu menzilin içinde diye. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldikçe vereceğiz" cümlesiyle Cenk'i resmen duyurmuş oldu.
GEZGİN VE TAYFUN FÜZELERİNDE SON DURUM
Türkiye'nin ilk milli seyir füzesi Gezgin için ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin çalışmaları devam ediyor. Her ne kadar Ukrayna'daki savaş nedeniyle projede yavaşlama olacağı iddia edilse de sürece hakim isimler böyle bir sorunun yaşanmadığını açıklamıştı.
Gezgin için açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre, proje son derece başarılı bir şekilde ilerliyor. Kritik aşamaların geçildiği Gezgin seyir füzesi tamamlandığında Türkiye için çok büyük bir güç olacak. Gezgin projesinde hangi motorun kullanılacağı konusu henüz net değil. Ancak yine bir Türk firması tarafından üretilen motorun kullanılması bekleniyor.