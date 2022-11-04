Başkan Erdoğan A Haber canlı yayınında açıklamıştı: Cenk güdüm yeteneğiyle Yunanistan'ın uykularını kaçıracak!

Türkiye'nin böyle bir ortamda çok uzun menzilli ve etki değeri yüksek milli füzeler açıklamasının önemine değiniyor Akbaba ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Normal şartlarda ülkeler bu tür kabiliyetlerini çok açıklamaz. Amaç düşmanın sizin elinizde ne olduğunu tam olarak kestirememesidir. Tabi ki sizin çalıştığınız füzelerin ne olduğuna dair bilgi toplayabilirler ancak hangi aşamada olduğunuzu net şekilde söylemezsiniz. Buna 'sürpriz unsuru' deniliyor harp sahasında.

Gelinen nokta itibariyle Türkiye'nin daha farklı bir yöntem izlediğini görüyoruz. Daha Tayfun'un dumanı tütüyorken bu kez de Cenk'i duyduk. Ülkemizin daha önce bu denli kısa aralıklarla böylesine kritik füzeleri duyurduğu bir dönem anımsamıyorum.

Ben, Türkiye'nin 'yakın tehdit' algısıyla hareket ettiği kanaatindeyim. Bu 'bir ülke bizim için tehdit oluşturuyor' anlamına gelmiyor. Hasmane tutumlarını bir adım öteye götürüp 'agresif düşmanlık' boyutuna taşımak isteyen ülkeler var. Dünyanın geldiği durum ortada. Tüm bunları alt alta koyunca Ankara elindeki kritik kabiliyetleri açıkça duyuruyor ve bir şekilde 'ön alıyor' diyebiliriz.

Hem Gezgin hem Tayfun hem de Cenk'in ülkemiz için çok ciddi çarpan güç olacağına inanıyorum. Türk savunma sanayii firmalarının devam ettirdiği projeler var. Kamuoyuna açıklananların yanı sıra geri planda süratle ilerleyen ve Ankara'nın elini çok güçlü bir konuma taşımasını beklediğim başka kritik projeler de var. Umarım hepsi sırayla envantere girer…"