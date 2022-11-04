CHP'li Kılıçdaroğlu'nun 5 trilyon dolarlık Londra tiyatrosu: Tefeci dediği kuruluşlarla görüşmek için takla atıyor

ABD'ye düzenlediği icazet seferi fiyaskoya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 saatlik muamma tartışmalarının gölgesinde rotayı İngiltere'ye çevirmişti. Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu'nun attığı her adımı takip ediyor. Daha önce Başkan Erdoğan ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef gösterip "128 milyar dolar" yalanını dolaşıma sokan, Londra'yı tefeci olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, şimdilerde ise yediğini yutan bir yaklaşım sergiliyor. Kılıçdaroğlu, bir dönem tefeci olarak tanımladığı finans kuruluşlarıyla görüşmek için adeta takla atıyor.
5 TRİLYON DOLARLIK YALAN
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra gezisinde ikinci gün geride kaldı. CHP lideri ilk iki günde finans ve araştırma kuruluşu olarak görünen yapıların temsilcileri ile görüştü. CHP Genel Başkanı, Londra ziyaretini 5 trilyon dolarlık bir soyut kaynaktan bahsederek "Bu parayı bulup getireceğim." diye duyurmuştu. Genel Başkan Yardımcılarından Bülent Kuşoğlu da "Kılıçdaroğlu Londra'ya temiz para bulmak ve seçim sonrası tam bir felakete dönüşecek görünümde olan ekonomimizi kurtarmak için gitti." açıklamasında bulundu.
CHP'nin Londra heyetinde Parti Sözcüsü, ABD'nin Türkiye hazinesinin başına tayin ettiği Kemal Derviş'in bürokratı Faik Öztrak, Genel Sekreter, yeni liberal iktisadi görüşleri savunan Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik yer alıyor.
MİLLETİN ALIN TERİNİ FAİZCİLERE YEDİRENLERİN DEVRİ BİTTİ
Londra, uluslararası mafyalaşmış finans kuruluşlarının merkezi olarak biliniyor. Uzmanlar, siyasilerin ekonomi gündemli Londra çıkarmalarını, küresel tefecilerden para bulma yöntemi olarak yorumluyor. Londra ve benzeri merkezlerden edinilen paranın siyasal tavizler karşılığında verildiği belirtiliyor. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Enç de geziyi 'Borç batağında debelenenlerin, sıcak para komisyoncularının çantacılığını yapanların, milletin alın terini faizcilere yedirenlerin devri bitti.' sözleriyle yorumladı.