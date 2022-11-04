CHP'li Kılıçdaroğlu'nun 5 trilyon dolarlık Londra tiyatrosu: Tefeci dediği kuruluşlarla görüşmek için takla atıyor

ABD'DEKİ GİZLİ 8 SAAT SORULUNCA YAYINDAN AYRILDI

KRT TV sunucusu İngiltere'de bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na ABD ziyaretini hatırlatarak "Hep soruluyor 8 saat nereye gitti diye, Bu sefer başka bir adaya gitme gibi bir durum olur mu?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu soruyu cevapsız bırakarak yayından ayrıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sırasında bilim insanlarıyla görüşme yapacağını söylemiş, ABD'de 8 saat ortadan kaybolmuş ve uçak yerine de karayolunu tercih etti. Kılıçdaroğlu'nun 8 saat içinde yaptığı kamuoyunun ise merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP lideri, "Hamburger yemeye gittik" diyerek konuyu geçiştirdi. Önceki akşam KRT televizyonuna konuk olan Kılıçdaroğlu, İngiltere temaslarına ilişkin de açıklamalar yaptı. Programın sonuna doğru KRT Televizyonu sunucusu Savaş Keremoğlu'nun, "İngiltere temaslarınız yakından takip edilecek. Bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durum var mı? Çünkü hep soruluyor 8 saat nereye gitti diye. Bu sefer başka bir adaya gitme gibi bir durum olur mu?" sorusuna yüzünün düştüğü gören Kılıçdaroğlu "Ben şimdilik iyi akşamlar dileyeyim" dedi ve soruya cevap vermeden yayından ayrıldı.KRT televizyonu, Kılıçdaroğlu'nun 'ABD'deki 8 saat' sorusuna cevap vermediği bölümü yayından kaldırdı.

'YÜKSEK FAİZ ÖDEMESİ TALEP EDERLER'

Ekonomist Serhat Latifoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği fon kuruluşlarına ilişkin, "128 milyar dolar söyleminin bir yalan olduğunu ifade etmiştik. Benzer şekilde Kılıçdaroğlu TCMB'nin net hata noksan kalemini iktisat literatürüne uygun olmayan bir şekilde yorumlayıp çarpıtarak sanki Türkiye'ye kara para girişi varmış gibi bir kara propaganda faaliyeti yaptı. CHP'nin bazı banka ve fonlarla görüşüp onlardan aldığı sözün ne olduğu ve neye karşılık bu sözlerin verildiği konusu çok da büyük bir sır değildir. Bu banka ve fonlar Türkiye'nin IMF'ye teslim olmasını, ekonomi politikalarını uluslararası mali oligarşinin ihtiyaçlarına göre şekillendirmesini yani yüksek faiz ödemesini talep ederler. Türkiye artık yüksek faize dayalı sıcak para ekonomisi defterini kapatmış yönünü üretim ekonomisine çevirmiştir." şeklinde konuştu.

'TEFECİLİK' DEMİŞTİ ŞİMDİ KENDİ GİTTİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ile Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı tefecilere teslim olmakla eleştiren sözleri gündem oldu. Kılıçdaroğlu daha bir yıl önce hem grup konuşmasında hem de sosyal medya hesabında Londra'daki finans merkezlerini 'tefecilikle' suçlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun "Sen ve damadın el ele verdiniz 128 milyar doları Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz.", "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım.", "Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyonu 21. yüzyılda Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirilmişse acaba bunu sorgulamayacak mıyız?" şeklinde söylemleri olmuştu.