Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.11.2022 11:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2022 11:09
    ABONE OL

    CHP'li Kılıçdaroğlu'nun 5 trilyon dolarlık Londra tiyatrosu: Tefeci dediği kuruluşlarla görüşmek için takla atıyor

    Son dakika haberi! Londra'ya giden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun attığı her adım Takvim.com.tr tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda Başkan Erdoğan ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef gösterip "128 milyar dolar" yalanını dolaşıma sokan, Londra'yı tefeci olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, şimdilerde ise 5 trilyon doları Türkiye'ye getireceğini iddia ediyor. Londra'nın mafyalaşmış finans kuruluşlarının merkezi olduğunu belirten uzmanlar, bu paraların siyasi tavizler karşılığında verildiğini ifade etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bay Kemal’in 5 trilyon dolarlık Londra tiyatrosu!

    ABD'ye düzenlediği icazet seferi fiyaskoya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 saatlik muamma tartışmalarının gölgesinde rotayı İngiltere'ye çevirmişti. Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu'nun attığı her adımı takip ediyor. Daha önce Başkan Erdoğan ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef gösterip "128 milyar dolar" yalanını dolaşıma sokan, Londra'yı tefeci olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, şimdilerde ise yediğini yutan bir yaklaşım sergiliyor. Kılıçdaroğlu, bir dönem tefeci olarak tanımladığı finans kuruluşlarıyla görüşmek için adeta takla atıyor.

    5 TRİLYON DOLARLIK YALAN
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra gezisinde ikinci gün geride kaldı. CHP lideri ilk iki günde finans ve araştırma kuruluşu olarak görünen yapıların temsilcileri ile görüştü. CHP Genel Başkanı, Londra ziyaretini 5 trilyon dolarlık bir soyut kaynaktan bahsederek "Bu parayı bulup getireceğim." diye duyurmuştu. Genel Başkan Yardımcılarından Bülent Kuşoğlu da "Kılıçdaroğlu Londra'ya temiz para bulmak ve seçim sonrası tam bir felakete dönüşecek görünümde olan ekonomimizi kurtarmak için gitti." açıklamasında bulundu.


    CHP'nin Londra heyetinde Parti Sözcüsü, ABD'nin Türkiye hazinesinin başına tayin ettiği Kemal Derviş'in bürokratı Faik Öztrak, Genel Sekreter, yeni liberal iktisadi görüşleri savunan Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik yer alıyor.

    MİLLETİN ALIN TERİNİ FAİZCİLERE YEDİRENLERİN DEVRİ BİTTİ
    Londra, uluslararası mafyalaşmış finans kuruluşlarının merkezi olarak biliniyor. Uzmanlar, siyasilerin ekonomi gündemli Londra çıkarmalarını, küresel tefecilerden para bulma yöntemi olarak yorumluyor. Londra ve benzeri merkezlerden edinilen paranın siyasal tavizler karşılığında verildiği belirtiliyor. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Enç de geziyi 'Borç batağında debelenenlerin, sıcak para komisyoncularının çantacılığını yapanların, milletin alın terini faizcilere yedirenlerin devri bitti.' sözleriyle yorumladı.

        KAYNAĞI BELİRSİZ MİKTARLAR ŞÜPHELİ KURUMLAR
        Kılıçdaroğlu birinci günde Entrepreneur First (EF) ve Creator Fund (CF) isimli finansal kuruluşlar ile Creative UK ve Alan Turing Institute isimli iki araştırma kuruluşuna gitti. İkinci gün ise Future Technology In Media, Local Globe VC (LGVC), Blenheim Chalcot (BC) ve Univercity Of The Arts London ile buluştu. Kılıçdaroğlu tüm duraklarını kısa videolar halinde yayınladı. Faik Öztrak da dün akşam bir basın toplantısıyla notlar paylaştı.

        Dijital ve endüstriyel dönüşüm girişimcileri olarak kendilerini lanse eden LGVC ve CF'nin internet sitelerinde konuyla ilgili yeterli bilgi bulunmazken EF, birleşik portföy değerinin 10 milyar doların üzerinde olduğunu, BC de yönetimi altındaki varlıkların 1.5 milyar sterlin olduğunu öne sürdü. Araştırma kurumlarının da kaynaklarını açıklamadıkları yüksek miktarlı fonlar dağıttıkları görüldü.

        ESKİ TÜRKİYE'NİN ALIŞKANLIKLARI 'O DEVİR GEÇTİ'
        CHP Liderinin Londra seferini değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ercan Enç, "Kılıçdaroğlu ne değişen dünyanın ne de değişen Türkiye'nin farkında." ifadelerini kullandı. Aydınlık'ta yer alan habere göre, iktisat profesörü ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eski Dekanı olan Enç, Kılıçdaroğlu'nun tefecilerin peşinde koşarak akıntıya karşı kürek çektiğini vurguladı:

        "Eskiden iktidara aday olanlar Amerika'ya, İngiltere'ye koşarlardı ancak bu devir bitti. Atlantik sistemine yamanan değil, oradan uzaklaşan bir Türkiye var. Borç para getirenlerin, sıcak para bulanların yönetebileceği Türkiye devri geçti. Çünkü borçlanma ekonomisinin sonuna gelinmiştir. Önümüzde üreten bir Türkiye var. Yani borç batağında debelenenlerin, sıcak para komisyoncularının çantacısı olanların değil üretim devrimini hedefleyenlerin iktidarı var. Kılıçdaroğlu akıntıya karşı kürek çekiyor. Kayığı uçuruma doğru gidiyor. Kendi düşeceği uçuruma Türkiye'yi sürüklemesinin mümkünatı yoktur."

        'SATIN ALINABİLECEK BİR HİKÂYELERİ YOK'
        Londra'daki iş çevrelerinden bazı isimler ise Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerinin küçük ölçekli olduğunu çünkü muhalefetin satın alınabilecek bir hikâye yaratamadığını dile getirdiler. Ortaya attığı 'Türkiye'ye finansman getirmek' iddiasının büyüklüğüyle mevzu bahis kurumların çaplarının örtüşmediğini kaydettiler. Londra'dan kaynaklar, "Bu adeta bir kültürel gezi gibi. Kayda değer bir finans kuruluşuyla henüz görüşülmüş değil." dediler. Kaynaklar, izlenen faiz karşıtı politika nedeniyle Londra tefecilerinin Türkiye'ye soğuk baktığını aktardılar. 'Akbaba fon' diye tanımlanan hızlı giriş, çıkış ve kazanç tarzı olan Londra parasının hem Türkiye hem de dünyadaki risk nedeniyle kendi merkezine dönme eğiliminde olduğunu hatırlattılar. Londra'yı iyi bilen kaynaklar şunları söylediler: "Tahıl koridorunun tekrar işlemesini sağlayan, Rusya ile gaz pazarlığına oturup bir enerji merkezi olma yolunda adımlar atan Türk Hükümeti, uluslararası konumu gereği finans çevreleri tarafından çok daha satın alınabilir bir hikaye ortaya koyuyor."

            ABD'DEKİ GİZLİ 8 SAAT SORULUNCA YAYINDAN AYRILDI
            KRT TV sunucusu İngiltere'de bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na ABD ziyaretini hatırlatarak "Hep soruluyor 8 saat nereye gitti diye, Bu sefer başka bir adaya gitme gibi bir durum olur mu?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu soruyu cevapsız bırakarak yayından ayrıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sırasında bilim insanlarıyla görüşme yapacağını söylemiş, ABD'de 8 saat ortadan kaybolmuş ve uçak yerine de karayolunu tercih etti. Kılıçdaroğlu'nun 8 saat içinde yaptığı kamuoyunun ise merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP lideri, "Hamburger yemeye gittik" diyerek konuyu geçiştirdi. Önceki akşam KRT televizyonuna konuk olan Kılıçdaroğlu, İngiltere temaslarına ilişkin de açıklamalar yaptı. Programın sonuna doğru KRT Televizyonu sunucusu Savaş Keremoğlu'nun, "İngiltere temaslarınız yakından takip edilecek. Bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durum var mı? Çünkü hep soruluyor 8 saat nereye gitti diye. Bu sefer başka bir adaya gitme gibi bir durum olur mu?" sorusuna yüzünün düştüğü gören Kılıçdaroğlu "Ben şimdilik iyi akşamlar dileyeyim" dedi ve soruya cevap vermeden yayından ayrıldı.KRT televizyonu, Kılıçdaroğlu'nun 'ABD'deki 8 saat' sorusuna cevap vermediği bölümü yayından kaldırdı.

            'YÜKSEK FAİZ ÖDEMESİ TALEP EDERLER'
            Ekonomist Serhat Latifoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği fon kuruluşlarına ilişkin, "128 milyar dolar söyleminin bir yalan olduğunu ifade etmiştik. Benzer şekilde Kılıçdaroğlu TCMB'nin net hata noksan kalemini iktisat literatürüne uygun olmayan bir şekilde yorumlayıp çarpıtarak sanki Türkiye'ye kara para girişi varmış gibi bir kara propaganda faaliyeti yaptı. CHP'nin bazı banka ve fonlarla görüşüp onlardan aldığı sözün ne olduğu ve neye karşılık bu sözlerin verildiği konusu çok da büyük bir sır değildir. Bu banka ve fonlar Türkiye'nin IMF'ye teslim olmasını, ekonomi politikalarını uluslararası mali oligarşinin ihtiyaçlarına göre şekillendirmesini yani yüksek faiz ödemesini talep ederler. Türkiye artık yüksek faize dayalı sıcak para ekonomisi defterini kapatmış yönünü üretim ekonomisine çevirmiştir." şeklinde konuştu.

            'TEFECİLİK' DEMİŞTİ ŞİMDİ KENDİ GİTTİ
            Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ile Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı tefecilere teslim olmakla eleştiren sözleri gündem oldu. Kılıçdaroğlu daha bir yıl önce hem grup konuşmasında hem de sosyal medya hesabında Londra'daki finans merkezlerini 'tefecilikle' suçlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun "Sen ve damadın el ele verdiniz 128 milyar doları Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz.", "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım.", "Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyonu 21. yüzyılda Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirilmişse acaba bunu sorgulamayacak mıyız?" şeklinde söylemleri olmuştu.

            Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun Londra programının hazırlanmasına sürekli batı merkezli fonlara işaret eden Ali Babacan'ın da yardımcı olduğu söyleniyor.

            LİBERALİZMİN SADIK GÖREVLİLERİ HEYETTE
            Selin Sayek Böke, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP'de öne çıkan bir isim oldu. İktisat kökenli Böke, CHP tarihine uymayan görüşleriyle biliniyor. Ekonomide en liberal isim. Onun için "CHP'nin Çiller'i" diyen de var. Partinin ekonomi politikalarını belirliyor. Bir söyleşide "Kapitalizme uyumlu sosyal demokrasi" fikrini öne sürdü. Hararetli AB savunucusu.

            Böke'nin unutulmaz sözleri:

            26 Ekim 2015: CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, "Terör, muhataplarla oturarak çözülebilir" dedi. CHP'li Böke, "Masaya oturacaklarınız arasında PKK var mı?" sorusuna "Tabii ki PKK da var" diyerek cevap verdi.

            22 Eylül 2016: Teröre destek verdiği için kayyum atanan HDP'li belediyelere tam destek veren Böke, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı çıktı, 'seçilmişlerde bal gibi görevden alınır' diyebildi. Teröre destek veren belediyelere karşı hukukun nasıl işlemesi gerektiği açık."

            1 Şubat 2018: ABD'nin legalleştirmeye çalıştığı PYD'ye törer örgütü diyemedi: "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz."

            2 Ekim 2020: CHP'de Canan Kaftancıoğlu ve Selin Sayek Böke'ye yakınlığıyla bilinen İlhan Cihaner'in "Gelecek İçin Biz" grubu Azerbaycan'ın harekete geçmesi sonrasında skandal bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Başta AK Parti iktidarı olmak üzere, Türkiye'nin savaş yanlısı çevreleri, uluslararası hukuk ve diplomasiyi harekete geçirmek için çalışmak yerine siyasi rant uğruna, hamasi askeri nutuklar atıyorlar" dendi.

                ÖZTRAK: DERVİŞ'İN SADIK ADAMI
                CHP'de Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Faik Öztrak, 2001-2003 yılları arasında Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarlığı'na getirilmişti. Derviş politikalarını da en hararetli savunan isim olarak biliniyor.

                YCHP kitabının yazarı Turhan Özlü, Öztrak değerlendirmesinde şunları söylüyor:

                "Öztrak, ABD merkezli güçlerin CHP içindeki koludur; 2001'de yaratılan büyük ekonomik krizde, küresel merkezlere sadakatini kanıtladı. Derviş, ABD'den cebinde hazır yasaları ve 15 milyar dolar ek krediyle geldi. Ecevit'in başkanlığındaki koalisyon hükümeti zor durumdaydı. Derviş, hükümetin de üzerinde yetkilerle donatıldı. Faik Öztrak'ı Hazine Müsteşarlığı görevine atadı. Amerika'dan cebinde getirdiği '15 günde 15 yasa' diye bilinen yasalar, vekillerin içeriğine bile bakmaya fırsat bulamadıkları hızla Meclis'te kabul ediliyordu. Operasyon o denli hızlıydı ki Derviş işi, "Türk lirasından vazgeçelim, Avro'ya geçelim" noktasına kadar vardırdı. Cumhuriyet ekonomisini tasfiye süreci, Kemal Derviş'le büyük mesafe aldı. Derviş, Öztrak'ı halefi olarak görüyordu: "Ben bırakınca Öztrak`ı bakan yapın" diyordu. Faik Öztrak da büyük operasyonda Kemal Derviş'in sağ kolu ve suç ortağıydı."


                İFTİRALAR ÜZERİNDEN KİRLİ ALGI OPERASYONU
                Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu ve saz ekibi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "128 milyar dolar nerede?" yalanını dolaşıma sokup, kara propaganda faaliyetleri yürütmüştü.



                Kılıçdaroğlu, "Sen ve damadınız el ele verdiniz 128 milyar doları Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz!" şeklinde skandal sözler sarf etmişti.

                Yurt dışındaki rezervlerin Türkiye'ye kazandırılmasında önemli bir rol oynayan Albayrak ise atılan bu iftirayı yargıya taşımış, CHP ve avaneleri tazminata mahkum olmuştu. Albayrak tazminatı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlamıştı.


                Fotoğrafta: CHP Genel Merkezi'nin 10 Temmuz 2021 tarihli paylaşımı

                RİYAKARLIKTA ZİRVE: "TEFECİ" DEDİĞİ LONDRA'DAN MEDET UMUYOR
                Daha önce "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım. Alnımızın akıyla, beraber kurtaracağız" ifadeleriyle bir kara propaganda yürüten Kılıçdaroğlu, şimdilerde ise tefeci dediği Londra'dan medet umuyor.

                Şu sıralar İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Temiz paranın girdiği sokaktan, kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra'dayım. Burada görüşeceğim bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları dünyada 5 Trilyon Dolar parayı yönetiyor. Halkımdan ricam, sabırla Kasım sonunu bekleyin" dedi.



                    CHP'NİN İÇLER ACISI HALİ...
                    Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin "Londra'ya selam vermemiz lazım" sözlerini hedef alıp, "Demek bu sözler boşuna değilmiş. Hazine'nin bu ay ve gelecek ay toplam 5 milyar 400 milyon dolar dış borç ödemesi var. Londra'daki bankerlere bu hükümet mecbur kalmış. Tefeci faizi ödeyerek onlara selam veriyor" ifadeleriyle algı dolu bir açıklamada bulunmuştu.

                    Gelinen bu noktada tefeci olarak tanımladıkları Londra'dan medet uman CHP'nin içler acısı hali bir kez daha gözler önüne serildi.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    İzmir’de 4.9 büyüklüğünde deprem
                    Haberler Güncel CHP'li Kılıçdaroğlu'nun 5 trilyon dolarlık Londra tiyatrosu: Tefeci dediği kuruluşlarla görüşmek için takla atıyor
                        SON DAKİKA