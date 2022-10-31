Kafa aynı kafa! Geçmişte yerli otomobil Devrim'e de böyle karşı çıkmışlardı

"Bu benim davam"

Gazetelerde başlıklar ve haberler birbirini takip ediyor:

"Türk tipi otomobil 28.875 liraya mal olarak!"

"Otomobil yapmak için büyük yatırıma ihtiyaç yok!"

"Otomobil sanayii kongresinde, yerli, malın yüzde 25 ucuz olacağı anlaşıldı!"

"Otomobil imaline derhal başlanmam mümkün!"

Allah rızası için, dikkat! Bu edebiyata biraz daha yüz verildi mi, hiç kimse şüphe etmesin, başlıklar gittikçe pembeleşecek ve en sonra okuyacağız:

"Ayda ikibuçuk lira taksitle Türk tipi otomobil her isteyen vatandaşa satılabilecek!"

Halbuki ortada üç büyük hakikat var:

1- İkinci Demir Çeliği kurmadan, otomobil işine değil, üç tekerlekli bisiklet sanayiine yan bakmamız kabil olamaz.

2- Otomobil yapmak bu derece basit olsaydı, bizden sanayi bakımından kat kat ileri bulunan ve lokomotifler, radyolar, gemiler imal eden dünya kadar memleket o sahada armut devşirir mi?

3- Atelye imalatı başka, sanayi bambaşkadır ve bugün atelyede yapılmayacak hiçbir şey yoktur ama onun sanayiini kurmak tamamda ayrı meseledir.

Hayal ile hakikat arasındaki hat kalın bir çizgiyle ayrılmadı mı, hayal sahasında kalanları sadece sukutu hayal bekler.

Konuyla yakın ilgisi dolayısıyle Makine Mühendisleri Odası bir komisyon teşkil ederek çalışmalara başlamıştır. Öte yandan dokuz firmanın birisiyle yakın münasebetleri bulunan İTÜ doçentlerinden Necmettin Erbakan Ankara'da faaliyette bölünüyor, bilhassa Bakanlar Kurulu mensuplarına otomobil sanayiinin kurulması lüzümunu kabul ettirmeğe çalışıyordu. Hatta bu gayeyle, mensubu olduğu fabrikanın çalışmalarına ait bir filmi Ankara'ya getirip bir özel seans halinden Bakanlara göstermiştir.

Bütün bu çalışmalar haftanın başındaki Otomobil Endüstrisi Kongresine kadar sürdü.

Pazartesi günü açılan Kongrede ese havanın otomobil endüstrisinin kurulması taraftarlarının lehine olduğunu söylemeye hiç lüzum yoktur. Zaten açılış konuşması da bunu böylece dikte etmiştir. Başkanlığa otomobil endüstrisinin hararetli taraftarlarından T. Mühendis Şükrü Er seçildi. Kongreye sunulan tebliğler arasında tenkit şeklinde olanına rastlanmıyordu. Sanki kongre yapılmadan çok önce otomobil endüstrisinin kurulmasına karar verilmiş ve sırf adet yerini bulsun diye toplanılmıştı!

Aslında Makine Mühendisleri Odası, muhtelif sanayi teşekküllerine anket sorulan göndererek otomobil imalatında lüzumlu hangi parçaları yapabileceklerini sormuş, birtakım cevaplar almıştır. Buna göre parçaların yüzde 55 kadarının memlekette yapılabileceği sonucuna varılmıştır. Ama bunların ne kalitede, kaç paraya ve hangi ölçüde imal olunabileceği bilinmemektedir. Dolayısıyla memleketimizde mevcut bu konudaki teknik imkanlar iyice tesbit edilmiş değildir.

Komisyon çalışmaları neticesinde ortaya bir ekonomik verimlilik –rantabilite- raporu çıkmıştır. Bu rapor ise maksada uygun olmaktan çok uzaktır. Nitekim en şiddetli tenkitler de –tabii kongre Başkanının müsaadesi nisbetinde- bunun üzerinde yapılmıştır.

Teknik komisyon raporunun tartışılması sırasında Y. Mühendis Fikret Çeltikçi'nin yaptığı konuşma lehte aleyhte bütün delegelerin ilgisini çekti. Çeltikçi'ye göre 1960 yılında yurda 40 milyon liralık motorlu vasıta ithal edilmiştir. Bunun 37 milyonu kamyon ve otobüslere, sadece 3 milyonu binek otomobillerine tashih olunmuştur. Memlekette mevcut motorlu vasıta sayısı 113 bindir. Bunun yüzde 40'ı kamyon, yüzde 8,5'u otobüs, yüzde 51,5'u binek otomobildir. O halde son yıllardaki ithalatla binek otomobilleri sayısındaki normal eksilmeler dahi karşılanamamış demektir. Kaldı ki, ileri memleketlerde bu nisbetler tersindir, yani binek arabaları ve küçük motorlu taşıtlar yüzde 81'i, kamyonlar ise yüzde 15'i teşkil etmektedir. Bu göstermektedir ki Türkiye'nin otomobil parkını takviye edebilmek için en azından 150-160 bin otomobile daha ihtiyaç vardır. Çeltikçi, netice olarak kongrede okunan tebliğlerde ileri sürülen, yıllık 8000 kamyon ve 8000 otomobille ihtiyaç bulunduğu yolundaki beyanı "çok mahcup miktarlar" şeklinde vasıflandırdı.

Hal böyle olunca işin mahiyeti tamamiyle değişmektedir. Yılda en azından 30-40 bin motorlu vasıta imal edebilecek kapasitede büyük bir fabrikanın kurulması gerekmektedir. Bunun dökümhanelerinin, pres atölyelerinin, 550 ameliyelik bir silindir gövdesini 42 saniyede tamamlayabilen otomatik tezgahlarının ve büyük bu tesisatla yanyana inşa edilmiş bir de mekanize montaj atölyesinin tesisi zaruridir. Ancak bu şartlarda kurulacak modern bi otomobil sanayii ekonomik değer kazanabilir ve ithal malıyla rekabet edebilir.

Diğer taraftan Başkan Gürsel'in kongreden ayrılırken açıklamak ihtiyacını duyduğu gibi, "bizim için Müşterek Pazara girilmesi hayati önem" taşımaktadır. "Üzerinde durulması gereken husus Müşterek Pazara girildiği takdirde sanayiimizin ne yapacağı değil, şayet 'girilmezse' ekonomimizin halinin nice olacağı"dır. Bu açıklama karşısında yeni kurulacak bu endüstrinin bir takım gümrük duvarlarıyla, hatta koruyucu mahiyetteki tekellerle desteklenmesi düşünülemez. Aksine, Müşterek Pazar memleketlerinin iyi kaliteli mallarıyla tek başına rekabet edebilmesi ve çekişe çekişe onları piyasadan silmesi gerekecektir.

Özetle denilebilir ki, problemi, peşin hükümlere kapılmaksızın, tarafsız olarak, ekonomi ilminin ışığı altında ve eldeki imkanlara, gerekçelere göre incelemek şarttır. Halbuki, Otomobil Endüstrisi Kongresinin raporlarında bu prensiplerin hiçbirine uyulmamıştır. Durum, vaktiyle Adnan Menderes'in barajlar politikasına yeni giriştiği sıralarda toplanan Türkiye Birinci İstişari Enerji Kongresindeki hali andırmaktadır. Hatırlandığı gibi o kongrede, barajlar politikasının şampiyonluğunu yapanlar, malum sebeplerle işlet kötüye gidince, evvelce söylediklerini unutup bu defa olanların bütün kefaretini Menderes'in boynuna yükleme gayretine girişmişlerdir. İmar konusunda da ilk başta nelerin yazılmış olduğu 1956 koleksiyonları incelenirse görülür. Bunlar, ders alınması gereken hususlardır. Bu memlekette "etraf" samimiyetle ve dalkavukluğu bir kenara bırakarak ikaz ve yol gösterme vazifesini iyi idrak etmedikçe politik mevkileri işgal edenlerin yanılması daima mukadderdir. Kısacası, dava tam manasıyla askıdadır, halledileceğine dair henüz ortada bir ümit ışığı da yoktur."