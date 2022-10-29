Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Togg' sözleri yeniden gündemde! Yine rezil oldu

Türkiye'nin imza attığı büyük projelere takoz olmayı seçen CHP, Togg'u da eleştirirken rezil oldu.
TOGG BANTTAN İNİYOR
Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı.
Yerli otomobil Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle banttan inecek.
KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ: MİLLETİ KANDIRIYORLAR
Tarihi günde nefesler tutulurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg'u küçümseyen sözleri akıllara geldi.
Kılıçdaroğlu yerli otomobilin üretilemeyeceğini ima ederek, "Oturdular büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi, bakanlar cumhurbaşkanları bir araya geldi, otomobil üretiyoruz dediler.. Nerede? Milleti kandırmak için" demişti.