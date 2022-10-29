Togg'u hedef alan Emin Çapa'ya ders! Bir ürünün yerli olması için ne gerekir?

Türkiye'nin imza attığı büyük projelere takoz olmayı seçen CHP yandaşları bu kez Togg'un yerliliğini sorgulamaya başladı.
TOGG BANTTAN İNİYOR
Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı.
Yerli otomobil Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle banttan iniyor.
Türkiye büyük bir heyecan yaşarken CHP'nin yandaşları bu başarıyı küçümseyemeye çalışıyor.
CHP'nin kanalı Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan Emin Çapa, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'la ilgili hazımsızlık içeren ifadeler kullandı.
'Yerli ve milli' otomobil TOGG'un bataryasının, motorunun, entegrasyon sisteminin farklı yabancı markalardan aldığını söyleyen çapa şunları iddia etti: