Togg'u hedef alan Emin Çapa'ya ders! Bir ürünün yerli olması için ne gerekir?

"Yaptığımız her işi şöyle değerlendirmemiz lazım; bundan ne kadar fayda elde ediyor. Bakın kâr demedim, fayda elde ediyorum? Başka bir yere yatırsaydım daha büyük fayda elde eder miydim? diye bakmak lazım. TOGG'un motoru Bosch Alman, bataryası Çinli Siro oradan gelecek. Araç entegrasyonunu Alman Edag tarafından yapılacak. Şasi sistemini İngiliz Mira'dan alıyor, tasarımını da İtalyan Prinfarina yaptı."

Bir diğer CHP yandaşı Ayşenur Arslan Çapa'nın sözlerine "Güzel" diyerek karşılık verdi. Çapa da "Çok iyi, çok başarılı, yerli ve milli. Gayet başarılı" şeklinde dalga geçen ifadeler kullandı.

ÜRÜNÜN YERLİ OLMASI İÇİN NE GEREKİR?

Peki bir ürünün yerli olması tam olarak ne anlama geliyor? Bir otomobilin yerli niteliğine sahip olması için gereken ne? Emin Çapa'ya ve hazımsız muhalefete anlatalım...